कौन है ‘धुरंधर’ के रहमान डकैत का राइट हैंड डोंगा, मरते-मरते भी ग्रेनेड और गोलियों से भून डाला पुलिस को

फिल्म ‘धुरंधर' में रहमान डकैत का खौफनाक राइट हैंड डोंगा बनकर जिस एक्टर ने दर्शकों को चौंका दिया है. वो हैं नवीन कौशिक. स्क्रीन पर भले ही वो बेरहमी से पुलिस पर गोलियां और ग्रेनेड बरसाते दिखे हों. लेकिन असल जिंदगी में नवीन एक सधे हुए थिएटर एक्टर और इम्प्रूव कॉमेडी के मास्टर हैं. दिल्ली थिएटर से लेकर बॉलीवुड तक का उनका सफर मेहनत, ट्रेनिंग और मौके को पहचानने की कहानी है. बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दमदार विलेन के पीछे रंगमंच की गहरी समझ और सालों की तैयारी छिपी है.

दिल्ली थिएटर से मुंबई तक का सफर

नवीन कौशिक का जन्म दिल्ली में हुआ और उन्होंने महज 17 साल की उम्र में, साल 1999 में थिएटर की दुनिया में कदम रख दिया. थिएटर एक्शन ग्रुप (TAG) में दिग्गज बैरी जॉन से सीखने के बाद उन्होंने दिल्ली के कॉलेज थिएटर सर्किट में जमकर काम किया. साल 2002 में एक्ट वन आर्ट ग्रुप से जुड़कर एन.के. शर्मा के गाइडेंस में उनकी एक्टिंग और निखरी. डॉक्टर माता-पिता के बेटे नवीन बचपन से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आगे रहते थे. 2009 में वो अपने सपनों को उड़ान देने मुंबई पहुंचे.

रॉकेट सिंह से डोंगा तक, दमदार किरदारों की पहचान

नवीन को फिल्मों में पहला बड़ा ब्रेक ‘रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द ईयर' में नितिन राठौड़ के किरदार से मिला. इसके बाद उन्होंने करीब 15 फिल्मों और कई टीवी और वेब शोज में काम किया. शुरुआती दौर में वो कई टीवी कमर्शियल्स में भी नजर आए और अक्सर सीनियर या हायर पोस्ट पर काम करने वाले किरदारों में दिखे. एक्टिंग के साथ साथ नवीन इम्प्रूव कॉमेडी मुंबई (ICM) चलाते हैं और भारत की ओर से इंटरनेशनल इम्प्रूव फेस्टिवल्स में देश का रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं. धुरंधर का डोंगा उनके करियर का अब तक का सबसे चर्चा में रहने वाला किरदार बन चुका है.