विज्ञापन

कौन हैं 'धुरंधर' के डायरेक्टर आदित्य धर की पत्नी? चार साल पहले हुई थी शादी, मशहूर एक्ट्रेस हैं मिसेज धर

रणवीर सिंह की धुरंधर सिनेमाघरों में छाई हुई है. इस फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. डायरेक्टर का फिल्मी दुनिया से बड़ा ही तगड़ा कनेक्शन है. उनकी पत्नी खुद एक जानीमानी एक्ट्रेस हैं.

Read Time: 3 mins
Share
कौन हैं 'धुरंधर' के डायरेक्टर आदित्य धर की पत्नी? चार साल पहले हुई थी शादी, मशहूर एक्ट्रेस हैं मिसेज धर
कौन हैं धुरंधर डायरेक्टर की पत्नी?
Social Media
नई दिल्ली:

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है और कमाई के मामले में लगातार रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और सोशल मीडिया से लेकर सिनेमाघरों तक इसकी चर्चा बनी हुई है. धुरंधर में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त और सारा अर्जुन जैसे दमदार कलाकार अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं.

फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है और उनके विजन की भी जमकर तारीफ हो रही है. क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ही फिल्म को पसंद कर रहे हैं और स्टारकास्ट के साथ-साथ मेकर भी सुर्खियों में हैं. ऐसे में अब लोगों की दिलचस्पी डायरेक्टर की पर्सनल लाइफ को लेकर भी बढ़ गई है. चलिए बताते हैं कि धुरंधर के डायरेक्टर आदित्य धर की पत्नी कौन हैं. आपको बताने की वो खुद एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं और हाल ही में उनकी फिल्म रिलीज हुई थी.

कौन है धुरंधर के डायरेक्टर की पत्नी?

अगर आप नहीं जानते कि आदित्य धर की पत्नी कौन हैं तो आपको बता दें कि वो और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस यामी गौतम हैं. यामी गौतम बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने कई शानदार फिल्में दी हैं. धुरंधर से पहले यामी की फिल्म हक रिलीज हुई थी. हक में यामी के साथ इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आए थे. हक की लोगों के काफी तारीफ की थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया है. हक की बात करें तो ये फिल्म शाजिया बानो की कहानी दिखाई गई थी. वो अपने पति से तलाक लेने के लिए कोर्ट जाती है. फिल्म में वुमेन राइट्स के बारे में दिखाया गया है.

2021 में आदित्य से हुई थी शादी

बता दें यामी गौतम और आदित्य धर 4 जून 2021 को शादी के बंधन में बंधे थे. इस कपल ने बहुत ही सिंपल तरीके से हिमाचल प्रदेश में शादी की थी. उनकी शादी में बहुत ही कम लोग शामिल हुए थे. उनकी लव स्टोरी की शुरुआत फिल्म उरी के दौरान हुई थी. आदित्य और यामी बॉलीवुड के बहुत ही प्यारे कपल हैं. ये कपल एक पेरेंट्स भी बन चुके हैं. यामी ने 10 मई 2024 को बेटे को जन्म दिया था. उनका बेटा एक साल का हो चुका है. उन्होंने अपने बेटे का नाम वेदाविद रखा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar, Yami Gautam, Aditya Dhar, Aditya Dhar Movies, Aditya Dhar Wife, Aditya Dhar Dhurandhar, Dhurandha Box Office, Dhurandhar Cast, Dhurandhar Cast Fees, Ranveer Singh, Akshaye Khanna, Yami Gautam Husband, Yami Gautam Age
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com