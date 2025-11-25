सेलिना जेटली ने शादी के 15 साल बाद मांगा तलाक, बोलीं- पति मारपीट करता था, चाहिए 50 करोड़ हर्जाना और 10 लाख मंथली

एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने मुंबई की एक लोकल कोर्ट में घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके ऑस्ट्रियाई पति पीटर हाग के साथ उन्हें गंभीर इमोशनल, फिजिकल, सेक्सुअल और वर्बल अब्यूज का सामना करना पड़ा है. यह अर्जी मंगलवार (24 नवंबर) को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एस सी ताड्ये के सामने सुनवाई के लिए आई, जिन्होंने हाग को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 12 दिसंबर के लिए तय की है.

करंजवाला एंड कंपनी लॉ फर्म के जरिए फाइल की गई अपनी अर्जी में जेटली ने हाग पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के प्रोविजन के तहत घरेलू हिंसा, क्रूरता और मैनिपुलेशन का आरोप लगाया है. 47 साल की एक्ट्रेस ने दावा किया कि उनके पति ने उन्हें गंभीर इमोशनल, फिजिकल, सेक्सुअल और वर्बल अब्यूज जैसी प्रताड़ना दी, जिसकी वजह से उन्हें ऑस्ट्रिया में अपना घर छोड़कर भारत लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा.

इस कपल ने सितंबर 2010 में शादी की थी और उनके तीन बच्चे हैं. पूर्व मिस इंडिया ने अपनी अर्जी में आरोप लगाया है कि शादी के बाद उनके पति ने उन्हें काम करने से रोक दिया था. याचिका में कहा गया है, "रेस्पोंडेंट (हाग) एक नार्सिसिस्टिक, सेल्फ-एब्जॉर्ब्ड इंसान है. उनका स्वभाव गुस्सैल है और उन्हें शराब पीने की आदत है, जिससे एप्लीकेंट (जेटली) को लगातार स्ट्रेस होता रहा है." एक्ट्रेस ने कई ऐसे मामले भी बताए जहां उनके पति ने मारपीट और गाली-गलौज की.

याचिका में आगे कहा गया है कि हाग ने इस साल अगस्त में ऑस्ट्रिया की एक कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी. सेलिना जेटली ने मांग की है कि उनके अलग रह रहे पति को 50 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर और 10 लाख रुपये हर महीने मेंटेनेंस के तौर पर देने का निर्देश दिया जाए. उन्होंने अपने तीन बच्चों से भी मिलने की इजाजत मांगी है, जो अभी ऑस्ट्रिया में अपने पिता के साथ रह रहे हैं.