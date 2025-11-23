विज्ञापन

कपूर फैमिली में कौन खाता है सबसे ज्यादा खाना? किसमें नहीं है फिल्टर? नीतू कपूर भी खाते हुए देख रह गईं शॉक्ड

नीतू कपूर ने कहा कि एक बार वह रणबीर कपूर को खाते हुए देख शॉक्ड रह गई थीं और कहा, रणबीर तुम कितना खाते हो?

डाइनिंग विद द कपूर में दिखीं कपूर फैमिली
नई दिल्ली:

नेटफ्लिक्स का नया शो डाइनिंग विद द कपूर्स आ गया है, जिसमें कपूर फैमिली को राज कपूर के 100वें बर्थडे की बात करते हुए देखा जा सकता है. वह उनकी लैगेसी को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं शो में कुछ मजेदार किस्से भी सामने आए, जिसमें बताया गया कि कपूर फैमिली में अनफिल्टर्ड कौन है? और कौन है जो परिवार में सबसे ज्यादा खाना खाता है? दरअसल, शो में सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि करीना कपूर खान कपूर फैमिली में सबसे अनफिल्टर्ड हैं. जबकि रणबीर कपूर फैमिली में सबसे ज्यादा खाते हैं. 

कपूर फैमिली में किसमें नहीं है फिल्टर?

बात तब शुरू होती है जब रणबीर कपूर की बहन पूछती हैं कि परिवार में नो फिल्टर कौन है? इसके बाद रीमा जैन तुरंत जवाब देते हुए रणबीर को कहती हैं, वह चिल्लाता है. बोल देता है कुछ भी. इस पर रणबीर स्माइल करते हुए कहते हैं, "यह एक ऐसी आदत है जो परिवार में चलती है. इस पीढ़ी में नहीं, बल्कि हमसे ऊपर की पीढ़ी में - उनमें से किसी के पास फिल्टर नहीं था."

करीना कपूर हैं अनफिल्टर्ड

नीतू कपूर इस पर बोलती हैं, डब्बू, चिंपू, रीमा और मेरे पति के पास नो फिल्टर है. इस पर बहस बढ़ती है और अरमान जैन कहते हैं, करीना कपूर सबसे ज्यादा अनफिल्टर्ड हैं. इस पर करीना हंसती हैं और कहती हैं, सभी कपूर में फिल्टर नहीं है. है क्या? आप किसी एक का नाम नहीं ले सकते. पूरी की पूरी फैमिली है.

रणबीर कपूर खाते हैं सबसे ज्यादा खाना

इसके तुरंत बाद बात सबसे ज्यादा खाना फैमिली में कौन खाता है? करीना जहां खुद का नाम लेती हैं तो अरमान और आदर जैन भी बेबो का नाम लेते हुए नजर आते हैं. वहीं रणधीर कपूर कहते हैं रीमा बुआ. हालांकि अरमान जैन, नीतू कपूर और निताशा नंदा को रणबीर कपूर का नाम लेते हुए देखा जा सकता है. वहीं निताशा नंदा कहती हैं, मुझे लगता है रणबीर को खाना बहुत पसंद है. नीतू खुलासा करते हुए बताती हैं कि वह एक बार रणबीर कपूर को खाते हुए देख हैरान रह जाती हैं. वह कहती हैं, वह बहुत खाता है. एक बार मैं शॉक्ड रह गई थी. मैंने कहा, रणबीर तुम कितना खाते हो?

पूरी स्टोरी पढ़ें

