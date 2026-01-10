विज्ञापन

रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 का पोस्टर जारी, 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म

मर्दानी 3 में रानी मुखर्जी एक बार फिर निडर पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में नजर आएंगी, जो न्याय के लिए निस्वार्थ भाव से लड़ती हैं.

30 जनवरी को रिलीज होगी मर्दानी 3
यश राज फिल्म्स की मर्दानी हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी सोलो फीमेल-लीड फ्रैंचाइज है, जिसे पिछले 10 वर्षों से दर्शकों का भरपूर प्यार और सराहना मिलती आ रही है. यह ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइज दर्शकों के बीच कल्ट स्टेटस हासिल कर चुकी है. भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र महिला पुलिस अधिकारी पर आधारित फ्रैंचाइज़ मर्दानी अब अपने तीसरे भाग में पहुंच चुकी है. मर्दानी 3 में रानी मुखर्जी एक बार फिर निडर पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में नजर आएंगी, जो न्याय के लिए निस्वार्थ भाव से लड़ती हैं.

आज यश राज फिल्म्स (YRF) ने मर्दानी 3 की रिलीज डेट पहले करने की घोषणा करते हुए इसे 30 जनवरी 2026 को रिलीज करने का ऐलान किया. मेकर्स इस फिल्म को शिवानी की अच्छाई और खौफनाक बुराई के बीच एक खूनी और हिंसक टकराव के रूप में पेश कर रहे हैं, जहां वह देश की कई लापता लड़कियों को बचाने के लिए समय के खिलाफ एक असाधारण रेस शुरू करती हैं.

रानी मुखर्जी पहले ही खुलासा कर चुकी हैं कि यह एज-ऑफ-द-सीट थ्रिलर ‘डार्क, डेडली और ब्रूटल' होगी, जिसने सोशल मीडिया यूजर्स, स्टार के फैंस और फ्रैंचाइज के चाहने वालों के बीच जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर दी थी.

मर्दानी 3 का निर्देशन अभिराज मिनावाला ने किया है और फ़िल्म का निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया है. जहां मर्दानी (पहली फ़िल्म) ने मानव तस्करी की भयावह सच्चाई को दिखाया था, वहीं मर्दानी 2 में सिस्टम को चुनौती देने वाले एक साइकोपैथ सीरियल रेपिस्ट के खौफनाक दिमाग को उजागर किया गया था. मर्दानी 3 समाज की एक और अंधेरी और क्रूर सच्चाई में उतरने जा रही है, और फ्रैंचाइज़ की दमदार, मुद्दा-आधारित कहानी कहने की परंपरा को आगे बढ़ाएगी.

