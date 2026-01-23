विज्ञापन

ओटीटी पर देखना ना भूलें ऑस्कर में 16 नॉमिनेशन हासिल करने वाली ये हॉरर फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर वसूले थे 3255 करोड

ऑस्कर अवार्ड में 16 नॉमिनेशन के साथ रिकॉर्ड बनाने वाली फिल्म सिनर्स को अगर आप बड़े पर्दे पर नहीं देख पाए है, तो इस फिल्म को आपके किस प्लेटफार्म पर देख सकते हैं, आइए जानें.

ऑस्कर में इस फिल्म को मिले 16 नॉमिनेशन
हॉलीवुड हॉरर फिल्म सिनर्स इस साल ऑस्कर की दौड़ में सबसे आगे है. 98वें एकेडमी अवॉर्ड के लिए इस फिल्म को कुल 16 नॉमिनेशन मिले हैं. जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑल अबाउट ईव, टाइटेनिक और ला ला लैंड जैसी फिल्मों के नाम था, जिन्हें 14-14 नॉमिनेशन मिले थे. लेकिन सिनर्स ने सभी को पीछे छोड़ दिया, रयान कूगलर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को बेस्ट डायरेक्शन से लेकर बेस्ट स्क्रीनप्ले और ऐसे ही कई बड़े नॉमिनेशन मिले हैं. लेकिन अगर आप इस वैंपायर फिल्म को बड़े पर्दे पर नहीं देख पाए हैं, तो इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

ओटीटी पर कहां देखें सिनर्स फिल्म

अगर आप ओटीटी प्लेटफार्म पर सिनर्स फिल्म को देखना चाहते हैं, तो आप जियो हॉटस्टार पर इस फिल्म को स्ट्रीम कर सकते हैं. हालांकि फिल्म हिंदी भाषा में मौजूद नहीं है. लेकिन सबटाइटल के साथ फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं. इस फिल्म में माइकल बी. जॉर्डन लीड रोल में हैं, जिन्होंने 1930 के दशक के शुरुआत में मिसिसिपी डेल्टा में एक ज्यूक जॉइंट खोलने वाले जुड़वां भाइयों का डबल रोल किया है. उनकी दमदार एक्टिंग के चलते उन्हें बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन ऑस्कर में मिला है, इसके अलावा डेलरोय लिंडो और वुन्मी मोसाकू को भी सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है.

सिनर्स फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सिनर्स फिल्म पिछले साल नॉर्थ अमेरिका में सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी. इस फिल्म ने वहां 280 मिलियन डॉलर कमाए, जबकि विदेशों में 88 मिलियन डॉलर की कमाई की. इस तरीके से इस फिल्म का कुल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 368 मिलियन डॉलर (3255 करोड़) पहुंच गया है. जबकि फिल्म का बजट केवल 90–100 मिलियन डॉलर है. भारत में फिल्म की कमाई 12 करोड़ हुई थी. 

सिनर्स को ऑस्कर में मिले कौन से नॉमिनेशन

फिल्म सिनर्स को सिर्फ एक्टिंग और डायरेक्शन में नहीं बल्कि टेक्निकल फील्ड में भी खूब सराहना मिली है. इसे सिनेमैटोग्राफी, विजुअल इफेक्ट, साउंड प्रोडक्शन, डिजाइन, एडिटिंग, कास्टिंग, कॉस्ट्यूम डिजाइन, म्यूजिक, स्कोर, मेकअप और हेयर स्टाइल जैसी कैटेगरी में ऑस्कर का नॉमिनेशन मिला है. आमतौर पर ऑस्कर में हॉरर फिल्मों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन अब ये सोच बदलती हुई नजर आ रही है. पिछले साल द सब्सटेंस और अब सिनर्स को ऑस्कर में नॉमिनेशन मिले हैं, अब देखना होगा कि ये फिल्म कितने ऑस्कर अवॉर्ड जीतती है.

