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माधुरी दीक्षित की कॉपी कहलाती थी 90 की यह खूबसूरत एक्ट्रेस, शाहरुख की फिल्म की रिजेक्ट, शादीशुदा क्रिकेटर से निकाह कर छोड़ी इंडस्ट्री

वह इंडस्ट्री की सबसे चर्चित नई अभिनेत्रियों में से एक थीं. एक ब्लॉकबस्टर फिल्म उनके हाथ से निकल गई. एक क्रिकेटर ने उनका दिल जीत लिया और ठीक जब बॉलीवुड उन्हें अपना अगला बड़ा स्टार बनाने के लिए तैयार लग रहा था, वह चुपचाप लाइमलाइट से दूर हो गईं.

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माधुरी दीक्षित की कॉपी कहलाती थी 90 की यह खूबसूरत एक्ट्रेस, शाहरुख की फिल्म की रिजेक्ट, शादीशुदा क्रिकेटर से निकाह कर छोड़ी इंडस्ट्री
कहां गुम हो गईं 90 की ये एक्ट्रेस
नई दिल्ली:

1990 का दशक बॉलीवुड के लिए बहुत शानदार दौर था. इस दशक में कई ऐसे सुपरस्टार्स आए जो हमेशा याद रखे जाएंगे, लेकिन यह ऐसा समय भी था जब एक जबरदस्त हिट फिल्म किसी नए कलाकार को रातों-रात पूरे देश में मशहूर बना सकती थी. उन्हीं में से एक थीं फरीन प्रभाकर, जिन्हें फरीन खान के नाम से भी जाना जाता है. वह इंडस्ट्री की सबसे चर्चित नई अभिनेत्रियों में से एक थीं. एक ब्लॉकबस्टर फिल्म उनके हाथ से निकल गई. एक क्रिकेटर ने उनका दिल जीत लिया और ठीक जब बॉलीवुड उन्हें अपना अगला बड़ा स्टार बनाने के लिए तैयार लग रहा था, वह चुपचाप लाइमलाइट से दूर हो गईं.

पहली ही फिल्म से बनीं स्टार

फरहीन खान ने 1992 में दीपक बलराज विज की फिल्म 'जान तेरे नाम' से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसमें उनके साथ रोनित रॉय थे. उनकी जोड़ी ने कमाल कर दिया और उन्हें रातों-रात मशहूर बना दिया. माधुरी दीक्षित से उनकी एकदम मिलती-जुलती शक्ल ने फिल्ममेकर्स और दर्शकों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींचा, और कई लोगों ने उन्हें माधुरी की हमशक्ल कहा. बहुत से लोगों को लगता था कि बॉलीवुड में उनका करियर लंबा चलेगा.

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शाहरुख खान की फिल्म की रिजेक्ट

अपनी पहली फिल्म के ठीक बाद, उन्हें शाहरुख खान की हिट फिल्म 'बाजीगर' का ऑफर मिला. अभिनेत्री ने माना कि उन्हें वह रोल ऑफर किया गया था, जिसे बाद में शिल्पा शेट्टी ने निभाया, लेकिन उन्होंने कमल हासन के साथ तमिल फिल्म 'कलैगनन' में डेब्यू करने के लिए इसे ठुकरा दिया. जहां 'बाजीगर' सुपरहिट रही, वहीं 'कलैगनन' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई.

इसके बाद उन्होंने हिंदी और साउथ सिनेमा दोनों में ही काम किया. अभिनेत्री ने अक्षय कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया, जैसे 'सैनिक', 'दिल की बाजी' और 'नजर के सामने'. इसके अलावा, उनकी कुछ अन्य यादगार फिल्मों में 'अग्नि प्रेम', 'फौज', 'तहकीकात' और अन्य शामिल हैं. उनका प्रोफेशनल सफर आगे बढ़ रहा था तभी फरीन को पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर से प्यार हो गया.

क्रिकेटर से शादी

फरीन और मनोज 1993 में एक-दूसरे से मिले और जल्द ही रिश्ते में आ गए. उस समय, पूर्व क्रिकेटर की शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां चल रही थीं. बाद में, 1994 में, उन्होंने गुपचुप तरीके से निकाह कर लिया क्योंकि मनोज को तब तक तलाक नहीं मिला था. इस जोड़े के दो बेटे हैं, राहिल और मानवंश. जहां राहिल एक एक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं और कई फिल्मों के लिए ऑडिशन भी दे चुके हैं, वहीं उनका छोटा बेटा मानवंश अभी अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है. 2008 में मनोज ने अपनी पहली पत्नी से तलाक ले लिया और 2009 में पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों से फरहीन से दोबारा शादी की.

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छोड़ गईं फिल्म इंडस्ट्री

शादी के बाद, फरहीन धीरे-धीरे फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गईं और अपने परिवार के साथ दिल्ली में बस गईं. बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने एक्टिंग करियर जारी रखने के बजाय परिवार को चुना और एक होममेकर के तौर पर खुश थीं.

फरहीन प्रभाकर अब कहां हैं?

आज, फरहीन दिल्ली में अपने परिवार के साथ एक शांत जिंदगी जी रही हैं. हाल ही में उन्होंने जॉन अब्राहम की फिल्म 'द डिप्लोमैट' से स्क्रीन पर वापसी की, लेकिन उनका रोल बहुत छोटा था. उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने कुमुद मिश्रा की पत्नी का रोल निभाया था, लेकिन कहानी के हिसाब से फिल्म से उनके सीन काट दिए गए.

लेखक के बारे में
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प्रियंका तिवारी
Consulting News Writer
2014 में पत्रकारिता की शुरुआत. चौथी दुनिया, सन्मार्ग, अमर उजाला, जनसत्ता जैसे संस्थानों में रिपोर्टिंग की बारीकियों को सीखा. फिल्म, टेक, हेल्थ, आर्ट ए... और पढ़ें
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