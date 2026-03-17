रणवीर सिंह ने बचाई 'धुरंधर 2' के एक्टर की जान? चोट लगने पर सुनाया दीपिका पादुकोण का किस्सा

अभिनेता विक्रम भांबरी जल्द ही बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर 2' में नजर आएंगे. अभिनेता ने आईएएनएस के साथ खास बातचीत में शूटिंग के दौरान हुए एक दिल छू लेने वाले पल को याद किया. उन्होंने बताया कि एक एक्शन सीन के दौरान उन्हें चोट लग गई थी, जिसके बाद रणवीर सिंह ने उनकी मदद की. उन्होंने बताया, "शूट करते हुए मेरे पैर में चोट लग गई थी, लेकिन फिर भी मैंने बिना किसी को बताए शूटिंग जारी रखी, लेकिन बाद में जब जमीन पर गिर गया, तो मुझे देखकर रणवीर सिंह मेरी तरफ दौड़े. उन्होंने मुझे उठाया और कहने लगे कि मुझे पता है कि यह बहुत दर्दनाक होता है क्योंकि मेरी पत्नी को भी इसी तरह का दर्द सहना पड़ा था और शूटिंग के दौरान उसने भी किसी को कुछ नहीं बताया था. उसी समय मुझे याद आया था कि इनकी पत्नी तो दीपिका पादुकोण हैं, तो इसका मतलब ये दीपिका पादुकोण के बारे में बात कर रहे थे. उसके बाद वह मुझे फर्स्ट एड सेंटर ले गए."

ये भी पढ़ें: Dhurandhar 2 Advance Booking: 15 लाख बिके धुरंधर 2 के टिकट, रणवीर सिंह की फिल्म अब तक कमा चुकी है इतने करोड़

विक्रम ने आगे 'धुरंधर-2' के अनुभवी एक्टर्स के साथ काम करने के अनुभव के बारे में बात की. उन्होंने कहा, "यह हमेशा ही प्रेरणा देने वाला होता है. अनुभवी एक्टर्स को परफॉर्म करते देखना किसी मास्टरक्लास में शामिल होने जैसा है. कभी-कभी, हम यह देखकर हैरान रह जाते थे कि वे कितनी आसानी से सीन्स में जान डाल देते थे. उनकी मौजूदगी, हाव-भाव और एनर्जी एक अलग ही लेवल की होती है. यह आपको एक एक्टर के तौर पर बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है."

उन्होंने आगे कहा कि इन एक्टर्स के साथ काम करना सबसे खास रहा है. इस दौरान ऑफ-स्क्रीन दोस्ती को ऑन-स्क्रीन में दिखाने की कोशिश की गई, क्योंकि असली जुड़ाव कैमरे पर साफ नजर आता है. उन्होंने कहा, "मैंने अपने किरदार को गहराई देना सीखा. मुझे अपने किरदार की बैकस्टोरी सोचने को कहा गया, वो गैंग में क्यों हैं, उनका मकसद क्या है. ये बातें स्क्रीन पर न दिखें, फिर भी परफॉर्मेंस बेहतर बनाती हैं."

अभिनेता ने बताया कि फिर एक सीन में मैंने क्रिएटिव आइडिया अपनाया. जहां बाकी लोग सामान्य तरीके से बैठे थे, वहां मैंने एक अलग अंदाज में बैठकर थोड़ा इंटरैक्ट किया. सिनेमैटोग्राफर ने इसकी तारीफ की और शॉट उसी हिसाब से फ्रेम किया. ये छोटी-छोटी डिटेल्स बहुत बड़ा फर्क डालती हैं.

