जब दिवाली पर विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की इस फिल्म ने सिनेमाघरों में की ताबड़तोड़ कमाई, 1 करोड़ की फिल्म ने की थी नौ गुना कमाई

दीवाली का त्योहारी मौसम हर तरफ रौनक बिखेर रहा है. सिनेमा जगत के लिए भी यह पर्व हमेशा खास रहा है, क्योंकि इस दौरान रिलीज होने वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती हैं. आज हम आपको दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना की एक ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने दीवाली के मौके पर रिलीज होकर कमाई के मामले में इतिहास रच दिया. इस फिल्म का एक अनोखा रिकॉर्ड 47 साल बाद भी बरकरार है. यह फिल्म थी मुकद्दर का सिकंदर, जो 27 अक्टूबर 1978 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

उस साल दीवाली 31 अक्टूबर को मनाई गई थी. प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विनोद खन्ना के साथ-साथ सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, रेखा, राखी, अमजद खान और रंजीत जैसे शानदार कलाकारों ने अहम किरदार निभाए. इस फिल्म की कहानी, दमदार अभिनय और शानदार स्टारकास्ट ने दर्शकों का दिल जीत लिया. नतीजा यह हुआ कि मुकद्दर का सिकंदर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई.

फिल्म ने मात्र 1 करोड़ की लागत में बनकर 9 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी उपलब्धि थी. मुनाफे के लिहाज से यह फिल्म दीवाली के मौके पर रिलीज हुई हिंदी फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई. हैरानी की बात यह है कि 47 साल बाद भी यह रिकॉर्ड अटूट है. मुकद्दर का सिकंदर की यह उपलब्धि न केवल विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता को दर्शाती है, बल्कि दीवाली के जादुई मौसम में सिनेमा की ताकत को भी उजागर करती है.