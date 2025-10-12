सुरेश ओबेरॉय ने बेटे विवेक ओबेरॉय को एक्स्ट्रा पॉकेट मनी देने से किया था इनकार, पैदल जाना पड़ा था कॉलेज, आज नेटवर्थ...

विवेक ओबेरॉय अच्छे एक्टर ही नहीं, अच्छे व्यवसायी भी हैं. बॉलीवुड में उनके करियर को लगभग 23 साल हो चुके हैं. सन 2002 में फिल्म कंपनी से डेब्यू करने वाले विवेक आज भी सिनेमा में एक्टिव हैं. वहीं अब वह साउथ सिनेमा में भी एंट्री कर चुके हैं. उनके पिता सुरेश ओबेरॉय खुद एक शानदार एक्टर हैं. स्टारकिड होने के बाद भी उन्हें इंडस्ट्री में नाम कमाने के लिए खूब स्ट्रगल करना पड़ा था. विवेक ने एनडीटीवी के साथ अपने हालिया इंटरव्यू में पर्सनल लाइफ पर बड़ा खुलासा किया है. एक्टर ने बताया है कि उनके पिता ने पैसों से कभी उनकी मदद नहीं की. विवेक की मानें तो उन्होंने 10 साल की उम्र से बिजनेस माइंड बना लिया था. आज वह सफलता पूर्वक कई बिजनेसेज को चला रहे हैं. इसके पीछे उनके पिता का बड़ी हाथ है. उनके पिता ने बचपन में ही उन्हें बिजनेस की बारीकियों को समझा दिया था.

विवेक ने बताया कि उनके पिता अभिनेता और राजनेता सुरेश ओबेरॉय ने उनके जीवन में केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई और कभी भी उनकी आर्थिक मदद नहीं की. अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए विवेक ओबेरॉय ने बताया कि उनके पिता ने उन्हें एक्स्ट्रा पॉकेट मनी देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्हें कॉलेज पैदल जाना पड़ा था. हालांकि विवेक ने कहा कि "मैं अब उनका शुक्रिया अदा करता हूं."

विवेक ओबेरॉय की नेटवर्थ

विवेक ओबेरॉय फिल्मों में सफल करियर नहीं बना सके, लेकिन बिजनेस में वह सफल रहे. इसलिए उनकी संपत्ति का आधे से ज्यादा हिस्सा बिजनेस से ही आया है. फोर्ब्स इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक विवेक 1200 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं.