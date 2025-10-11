जब स्मृति ईरानी के सामने सलमान खान को पड़ी थी डांट, पापा सलीम ने गुस्से में कहा - निकम्मे हैं दोनों...

राजनेता और एक्ट्रेस स्मृति ईरानी का करियर बेहद अनोखा रहा है. अभिनय और राजनीति में हाथ आजमाने से पहले स्मृति का अभिनय की दुनिया से पहला जुड़ाव उनके पति के ज़रिए हुआ था, जो सलमान खान के बैचमेट थे. पूर्व शिक्षा मंत्री ने हाल ही में सलीम खान से पहली मुलाकात का एक दिलचस्प किस्सा साझा किया और बताया कि यह वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था. मैशेबल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्मृति ने बताया कि उनके पति ज़ुबिन ईरानी बॉलीवुड तक पहुंचने के लिए उनके सेतु थे. उन्होंने कहा, "सेंट जेवियर्स में सलमान और मेरे पति बैचमेट थे. इसलिए जब पहली बार ज़ुबिन मुझे सलमान से मिलवाने ले गए, तो सलीम खान वहां मौजूद थे. उन्होंने कहा, 'तुमको मालूम है तुम्हारे मिया साहब मेरे बेटे के साथ क्या करते थे?' वे मेरी कार चुराकर भाग जाते थे. निकम्मे हैं दोनों. मैं बस चुपचाप खड़ी थी और सलमान और मेरे पति दोनों नीचे देख रहे थे."

उन्होंने अपने पति की बदौलत शाहरुख खान से अपनी मुलाक़ात को भी याद किया और बताया, "मैं शाहरुख से अपने पति की बदौलत मिली. वह उन्हें जानते थे, इसलिए मैं उनसे कई बार शाहरुख से इंटरव्यू के लिए पूछने के लिए कहती थी. उन्होंने सबसे पहले मुझसे कहा था, 'सुनो, शादी मत करना. मैं बता रहा हूं, तुझे मत करना शादी.' मैंने कहा था, 'भाई, बहुत देर हो गई.'"

उन्होंने यह भी बताया कि कैमरे के सामने सेट पर काम करने का उनका पहला अनुभव शाहरुख खान की एक फिल्म में जूही चावला और आदित्य पंचोली के साथ था. सेट पर अपने अनुभव को याद करते हुए उन्होंने कहा, "शाहरुख और जूही चावला के साथ एक फिल्म थी जो अज़ीज़ मिर्ज़ा ने की थी. वह मेरा पहला शॉट था.वह पहली बार था जब मैंने कैमरे का सामना किया था. मैंने वही काली ड्रेस पहनी थी जो मनीषा कोइराला ने फिल्म के गाने 'राजा को रानी से प्यार हो गया' (अकेले हम अकेले तुम) में पहनी थी. उन्होंने मुझसे कहा कि मैं वह ड्रेस पहनूं और वहीं खड़ी रहूं."