जब सुपरहिट फिल्म दीवार में नहीं मिला क्रेडिट, आगबबूला हो गए थे सलीम-जावेद, किया कुछ ऐसा प्रोड्यूसर ने पकड़ लिया सिर

बॉलीवुड में दीवार एक ऐसी शानदार फिल्म है, जिसकी मिसाल अक्सर दी जाती है. चाहें बात फिल्म की कहानी की हो या स्क्रीनप्ले की, दीवार मूवी हर तरह से परफेक्ट कही जा सकती है. इस फिल्म के लिए खुद अमिताभ बच्चन रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति में कह चुके हैं कि ये मूवी उनकी पसंदीदा मूवीज में एक है. इस फिल्म से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा भी है, जो इस फिल्म के राइटर्स सलीम खान और जावेद अख्तर से जुड़ा है. इन दोनों ने ही दीवार मूवी की कहानी लिखी थी. उस वक्त सलीम जावेद की जोड़ी हिट फिल्मों की गारंटी मानी जाती थी. दोनों की एक खास डिमांड थी, जिसके पूरे न होने पर सलीम जावेद ने ऐसा कारनामा किया कि मेकर्स की अकल ठिकाने आ गई.

सलीम खान और जावेद अख्तर उन दिनों राइटिंग के मामले में अपने शीर्ष पर थे. दोनों ने दीवार मूवी की कहानी लिख दी. उस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, परवीन बाबी, नीतू सिंह और निरुपा राय जैसे स्टार्स थे. जाहिर है बड़े कलाकार हैं तो उन्हें क्रेडिट तो मिला ही होगा. सलीम जावेद की जिद थी कि उन्हें भी बड़े सितारों की तरह फिल्म में क्रेडिट मिलना चाहिए. ये क्रेडिट की लड़ाई असल में फिल्म के पोस्टर पर थी. दोनों लेखक चाहते थे कि उनका नाम फिल्म को पोस्टर पर भी दिखाई दे. लेकिन प्रोड्यूसर ने ये शर्त नहीं मानी और दोनों के नाम के बिना ही पोस्टर बनवाए और शहर भर में लगवा दिए.

प्रोड्यूसर की इस हरकत पर सलीम जावेद बुरी तरह भड़क गए. दोनों ने कुछ लड़के हायर किए और उन्हें रुपये देकर एक खास काम सौंपा. काम ऐसा था जिसे देखकर प्रड्यूसर सिर पकड़ कर बैठ गए. असल में सलीम जावेद ने लड़कों से कहा कि जितनी जगह दीवार के पोस्टर दिखे, उतनी जगह उन दोनों के नाम लिख दें. लड़कों ने भी पोस्टर पर गौर नहीं किया और नाम कभी हीरोइन के गाल पर कभी हीरो की नाक पर लिख दिया. सारे पोस्टर का हाल खराब हुआ तो प्रोड्यूसर भी सिर पकड़ कर बैठ गए. उसके बाद से सलीम जावेद को भी क्रेडिट दिया जाने लगा.