जब रणवीर सिंह के पैर में लगे थे 7 टांके, कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर दिया था डांस परफॉर्मेंस   

रणवीर सिंह की जबरदस्त एनर्जी और काम के प्रति उनकी पूरी लगन एक बार फिर सामने आई है. कोरियोग्राफर बोस्को मार्टिस ने हाल ही में बताया कि गंभीर पैर की चोट और कई टांके लगने के बावजूद रणवीर ने कोलकाता के मशहूर हावड़ा ब्रिज पर डांस करना जारी रखा. एक इंटरव्यू में बोस्को ने कहा कि रणवीर की एनर्जी बहुत कम ही गिरती है, चाहे उन्हें सेट पर कितनी ही चोट क्यों न लग जाए. शूटिंग के अनुभव को याद करते हुए बोस्को बोले, “रणवीर सिंह एनर्जी का पावरहाउस हैं. जब तक उन्हें शारीरिक चोट न लगे, उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है”

बोस्को ने यह भी बताया कि जब-जब वे दोनों साथ काम करते हैं, रणवीर को चोट लगना जैसे आम बात हो गई है. उन्होंने कहा,“कभी उनके हाथ में कट लग जाता है, कभी चेहरे पर निशान आ जाते हैं. जब भी हम साथ शूट करते हैं, उन्हें चोट जरूर लगती है.” लेकिन एक घटना सबसे ज्यादा यादगार रही. हावड़ा ब्रिज पर डांस सीन की शूटिंग के दौरान रणवीर के पैर में गहरी चोट लग गई, जिसके लिए तुरंत इलाज और 6–7 टांके लगाने पड़े.

“हावड़ा ब्रिज पर शूटिंग के दौरान उनके पैर में कट लगा और 6–7 टांके लगे, लेकिन उनकी एनर्जी बिल्कुल कम नहीं हुई. उन्होंने अपने ऊपरी शरीर से डांस जारी रखा.” बोस्को सबसे ज्यादा इस बात से प्रभावित थे कि रणवीर ने दर्द को कभी स्क्रीन पर दिखने नहीं दिया. उनकी पूरी मेहनत और डूबकर की गई परफॉर्मेंस की वजह से दर्शकों को अंदाजा तक नहीं होता कि वे कितनी तकलीफ में थे. “दर्शक वही देखते हैं, जो रणवीर उन्हें दिखाना चाहते हैं.”

रणवीर सिंह अपने करियर के बेहतरीन दौर में हैं. धुरंधर फिल्म के साथ उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े हैं. हमजा के किरदार में रणवीर ने ताकत और भावनाओं का शानदार संतुलन दिखाया, जिससे उन्होंने अपनी पीढ़ी के बेहतरीन अभिनेता के रूप में अपनी जगह और मजबूत की है. यह सिलसिला यहीं नहीं रुकता. धुरंधर: द रिवेंज जल्द आने वाली है, जिसमें हमजा उर्फ जसकीरत की कहानी को और गहराई से दिखाया जाएगा. यह सीक्वल इस किरदार की दुनिया को और बड़ा करने का वादा करता है.

अगर धुरंधर: द रिवेंज भी पहली फिल्म जैसी कामयाबी हासिल करती है, तो रणवीर सिंह अपनी पीढ़ी में एक अलग ही मुकाम पर पहुंच सकते हैं. रिकॉर्ड तोड़ सफलता, दमदार अभिनय और बेहतरीन मेहनत के साथ अब सवाल मुकाबले का नहीं, बल्कि यह हो सकता है—क्या इस पीढ़ी में कोई रणवीर सिंह को टक्कर दे पाएगा?

