जब मेरी गर्लफ्रेंड थी, तब मेरी मां का बॉयफ्रेंड था..27 की उम्र में एक्ट्रेस के अफेयर पर बेटे ने कही ये बात

90 के दशक की एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सपोर्टिंग और नेगेटिव रोल करके अपनी जगह बनाई है. अब ये एक्ट्रेस सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 में नजर आ रही हैं. हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं उनका नाम कुनिका सदानंद है. कुनिका अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही हैं. कुनिका अपने रिलेशनशिप को लेकर हमेशा छाई रही हैं. कुनिका के रिलेशनशिप को लेकर उनके बेटे ने खुलासा किया है. कुनिका कुमार सानू संग रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में रही थीं. कुनिका के बेटे अयान लाल ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि जब मेरी गर्लफ्रेंड थी उस समय मेरी मां के भी बॉयफ्रेंड्स थे.

मां के रिलेशनशिप पर बोले अयान

सिद्धार्थ कन्नन को दिए एक इंटरव्यू में, अयान ने कहा कि उन्हें उनके रिश्ते के बारे में जितना पता है, वह बहुत ही टॉक्सिक था. उन्होंने आगे कहा- जब मैंने देखा कि वो घर पर सारा दिन उनके गाने गाती रहती है. मैं मज़ाक कर रहा हूं लेकिन वो असल में उन्हें एक गायक के तौर पर बहुत पसंद करती है. वह अब भी उनके गाने गाती हैं. लोग कह रहे हैं कि यह अफेयर 27 साल तक चला, लेकिन असल में उन्होंने ये कहा था कि जब ये हुआ था तब वो 27 साल की थी.

अयान ने आगे बताया जब उन्होंने कुनिका से कुमार सानू के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा- वो मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते थे. मैं उन्हें अपना हमसफर मानती थी और हर किसी को जिंदगी में एक बार इस तरह का प्यार जरूर मिलना चाहिए. मैं बहुत टॉक्सिक था. बहुत, बहुत ज्यादा.

कुनिका ने कही थी ये बात

कुनिका सदानंद ने बिग बॉस के घर में एक बार फिर इस अफेयर के बारे में बात की. उन्होंने कहा- कुमार सानू शादीशुदा थे और अपनी पत्नी से अलग हो गए थे, जब वे लिव-इन रिलेशनशिप में थे. उन्होंने आगे कहा- उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, हम लिव-इन में रह रहे थे, लेकिन फिर उनका किसी और लड़की के साथ अफेयर हो गया. जब उन्होंने मुझे धोखा देने की बात स्वीकार की, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया.