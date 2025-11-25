धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की 9 रोमांटिक तस्वीरें, हर एक फोटो में दिखेगा बेपनाह प्यार, कुछ ऐसी थी 'ही-मैन' और 'ड्रीम गर्ल' की लव स्टोरी

धर्मेंद्र अब बस अपने चाहने वालों की यादों में ही रह गए हैं. बीती 24 नवंबर को वेटरन एक्टर का 89 की उम्र में निधन हो गया. धर्मेंद्र अपने पीछे अपना बहुत बड़ा कुनबा छोड़ गए हैं, जिसमें उनकी दो पत्नियां और उनके बच्चें शामिल हैं. धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी और स्टार एक्ट्रेस हेमा मालिनी हैं, जिनके साथ एक्टर की लव स्टोरी बहुत ही रोमांटिक रही है. चलिए देखते हैं धर्मेंद्र और हेमा की ये रोमांटिक तस्वीरें



धर्मेंद्र शादीशुदा होने के बाद भी हेमा मालिनी को अपना दिल दे बैठे थे. वहीं, हेमा भी धर्मेंद्र के प्यार में पागल थीं. उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह शादीशुदा हैं.





धर्मेंद्र के साथ-साथ हेमा को चाहने वालों में जितेंद्र और संजीव कुमार का नाम भी शामिल था, लेकिन हेमा मालिनी का दिल तो बस धर्मेंद्र के लिए ही धड़कता था और दोनों शादी करना चाहते थे.





धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने 70 के दशक में साथ में कई हिट फिल्में दीं और इस दौरान दोनों में प्यार हो गया. धर्मेंद्र ने कथित तौर पर धर्म बदलकर हेमा मालिनी से साल 1980 में शादी रचा ली थी, लेकिन अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को नहीं छोड़ा था.





धर्मेंद्र-हेमा ने साथ में कई फिल्में कीं, जिसमें शोले, ड्रीम गर्ल, आस पास, प्रतिज्ञा, शराफत, चरस, रजिया सुल्तान, सीता और गीता, पत्थर और पायल, तू हसीन मैं जवान, राजा जानी और द बर्निंग ट्रेन शामिल हैं.





धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बॉलीवुड में प्यार के बहुत खूब चर्चे थे और दोनों ने किसी की परवाह न करते हुए शादी से पहले और शादी के बाद लगातार फिल्मों में साथ में किया था.





धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी से एक्टर के घर में खूब कलह हुई और धर्मेंद्र के बच्चों ने कभी भी हेमा मालिनी को अपनी सौतेली मां तक भी नहीं माना. आज भी धर्मेंद्र के बच्चे उनसे कटे-कटे रहते हैं.





धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की इस शादी से दो बेटियां ईशा और अहाना देओल हुईं, जिनके लिए धर्मेंद्र ने अलग आलीशान घर का बंदोबस्त किया हुआ था. धर्मेंद्र की दोनों फैमिली कभी एक साथ नहीं दिखी.





आज धर्मेंद्र के जाने से उनकी दोनों फैमिली की आंखों में आंसू हैं और दिग्गज अभिनेता के जाने का गम परिवार के एक-एक सदस्य की आंखों में दिख रहा है.