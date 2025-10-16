विज्ञापन

जब घमंडी राजेश खन्ना संग रिश्ते ने डिंपल को अंदर से था तोड़ा, हेमा मालिनी से कहा था- धर्मेंद्र तुमसे कभी शादी नहीं करेगा

सेलेब्स अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ से भी खूब चर्चा में रहते हैं. बात करेंगे उस किस्से की जिसमें दिग्गज एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया ने हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से साफ कह दिया था कि धर्मेंद्र उनसे शादी नहीं करेंगे.

Read Time: 3 mins
Share
जब घमंडी राजेश खन्ना संग रिश्ते ने डिंपल को अंदर से था तोड़ा, हेमा मालिनी से कहा था- धर्मेंद्र तुमसे कभी शादी नहीं करेगा
जब डिंपल कपाड़िया ने हेमा मालिनी को दी थी ये सलाह
नई दिल्ली:

सेलेब्स अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ से भी खूब चर्चा में रहते हैं और यह सिलसिला सिनेमा की शुरुआत से ही चलता आ रहा है. बात करेंगे उस किस्से की जिसमें दिग्गज एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया ने हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से साफ कह दिया था कि धर्मेंद्र उनसे शादी नहीं करेंगे. साथ ही बताया था कि वह अपने स्टार 'घमंडी' पति राजेश खन्ना के साथ शादी करके खुद को बहुत अकेला महसूस करती थीं. राजेश खन्ना भले ही एक सुपरस्टार थे, लेकिन कहा जाता है कि अपने को-स्टार के साथ उनका व्यवहार बहुत घमंडी था. उनके साथ काम करने वाला हर स्टार परेशान था और इसमें एक नाम हेमा मालिनी का भी शामिल था.

हेमा मालिनी और डिंपल कपाड़िया की दोस्ती

राम कमल मुखर्जी ने लिखी हेमा मालिनी की बायोग्राफी 'हेमा मालिनी: बियॉन्ड दा ड्रीम गर्ल' में हेमा ने खुलासा किया था कि राजेश खन्ना बहुत अजीब थे. हेमा को लगता था कि राजेश खन्ना उन्हें 'घमंडी' मानते थे. जब राजेश और डिंपल की शादी हुई थी, तो उस दौर को हेमा अच्छे से समझ रही थी. उनके लिए चीजें बहुत कठिन हो रही थी, क्योंकि वह धर्मेंद्र से प्यार करने लगी थीं, धर्मेंद्र पहले से ही चार बच्चों के पिता थे. किताब में हेमा ने डिंपल के अकेलेपन के बारे में बताया था और आउटडोर शूट पर क्या-क्या होता था, इस पर भी खुलासा किया था. हेमा ने बताया कि डिंपल अकेले बैठी सिगरेट और शराब पीती थीं, क्योंकि वो उनके लिए वो अकेलेपन और डिप्रेशन का दौर था. बहुत अकेली हो गई थीं, राजेश खन्ना पूरे दिन शूटिंग में बिजी रहते और शाम को दोस्तों के साथ बैठते थे.

'धर्मेंद्र तुमसे कभी भी शादी नहीं करेंगे'

डिंपल की शादी 16 साल की उम्र में ही हो गई थी और उस वक्त राजेश खन्ना 32 साल के थे. कम उम्र में डिंपल मां भी बन गई थी, जिम्मेदारियां ज्यादा आ गई थीं. हेमा की बायोग्राफी में डिंपल का एक बयान भी है, जिसमें बोला गया कि उन्हें लगता था कि धर्मेंद्र कभी भी हेमा से शादी नहीं करेंगे. डिंपल ने अपने बयान में कहा, 'उन दिनों में बहुत चिड़चिड़ी रहती थी. मैंने हेमा से कहा था धर्मेंद्र तुमसे कभी शादी नहीं करेंगे. होश में आओ और बेहतर होगा कि कुछ करो'. लेकिन साल 1980 में धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर ड्रीम गर्ल से शादी रचा ली थी.



 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hema Malini, Dharmendra, Dimple Kapadia, Rajesh Khanna, Dimple Kapadia And Hema Malini
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com