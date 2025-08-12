शोले की शूटिंग से जब गायब हो गए धर्मेंद्र, पहाड़ी पर इस हाल में देख लोगों के उड़ गए थे होश, मांगने लगे थे दुआएं

शोले भारत की एक कल्ट क्लासिक फिल्म है और इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच आज भी ढेरों किस्से और कहानियां मशहूर हैं. चाहे बात फिल्म की कास्टिंग की हो, शूटिंग के दौरान घटे दिलचस्प वाकयों की हो या फिर इसके दो अलग-अलग क्लाइमेक्स की, शोले से जुड़ी हर बात लोगों को उतनी ही उत्सुकता से सुनना पसंद है. दर्शकों को जितनी रुचि फिल्म देखने में रही, उतनी ही रुचि उसके बनने के पीछे की कहानियों में भी रही है. इन्हीं में से एक मजेदार किस्सा जुड़ा है फिल्म के अभिनेता धर्मेंद्र से.

शूटिंग सेट से गायब हो गए थे धर्मेंद्र

फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु के पास हो रही थी. रोज़ाना कलाकारों और तकनीकी टीम को लोकेशन तक पहुंचने के लिए करीब डेढ़ घंटे का सफर तय करना पड़ता था. उस समय धर्मेंद्र को शराब पीने की आदत थी और कई बार ऐसा होता कि वे शूटिंग पर देर से पहुंचते. एक दिन होटल लौटने के बाद उन्होंने रात में ही सोचा कि क्यों न लोकेशन की तरफ पैदल ही निकल जाऊं ताकि सुबह देर न हो. अगले दिन सुबह जब बाकी लोग शूटिंग के लिए तैयार हुए तो पाया कि धर्मेंद्र गायब हैं. होटल और आसपास के इलाकों में उन्हें काफी ढूंढा गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.

धर्मेंद्र का हाल देख सब रह गए हैरान

आखिरकार सभी ने थककर लोकेशन के लिए रवाना होने का फैसला किया, शायद सोचकर कि धर्मेंद्र देर-सवेर वहां पहुंच ही जाएंगे. लेकिन जब यूनिट लोकेशन पर पहुंची तो सब हैरान रह गए. धर्मेंद्र वहां एक पहाड़ी पर चैन से सोए हुए मिले. उन्हें सही-सलामत देखकर सभी ने राहत की सांस ली. यह मजेदार वाकया धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू के दौरान सुनाया था, और उनकी सहज मुस्कान के साथ सुनाई गई यह कहानी आज भी जेहन में ताजा है.