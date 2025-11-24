जब धर्मेंद्र ने बताया था कि सनी बॉबी को देखकर इस बात का होता था पछतावा, याद कर इसलिए भर आई आंखें

फिल्म इंड्स्ट्री में कदम रखने के बाद एक्टर धर्मेंद्र ने हर वो चीज हासिल की, जिसकी ख्वाहिश किसी भी आम इंसान को हो सकती है. अपने माता पिता के लिए सुख, बच्चों के लिए धन दौलत, एक प्यारी सी फैमिली. यहां तक कि शादीशुदा होने के बाद उन्होंने अपने प्यार को भी हासिल किया और फेम भी खूब लूटा. फिर भी एक बात की कमी उन्हें हमेशा सताती रहती हैं. अपने बेटों सनी और बॉबी को देखकर उन्हें उस बात का मलाला भी होता है और फिर अपने पिता की याद भी आती है. खुद एक इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने अपने दिल के ये राज खोलकर रख दिए.

सनी बॉबी को देखकर होता है पछतावा

धर्मेंद्र का ये पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एक्टर विनय पाठक उनका इंटरव्यू लेते दिख रहे हैं. इस खास बातचीत में वो कहते हैं कि सनी देओल और बॉबी देओल भी उन आम बेटों की तरह हैं जो अपने पिता से डरते हैं. पर उन्होंने ये भी कोशिश की है कि वो अपने बेटों को दोस्त ज्यादा बन सकें और उनके साथ टाइम बिता सके. धर्मेंद्र कहते हैं कि काश उनके पिता भी उनके दोस्त बन पाते. उन्होंने कहा कि पिता हमेशा उनके सिर पर साएं की तरह रहे. लेकिन थोड़े से भी दोस्तों की तरह होते तो शायद वो दोनों ज्यादा वक्त साथ बिता सकते थे.

ऐसा बिता था आखिरी वक्त

धर्मेंद्र ने वो दिन भी याद किए जब वो फिल्म की शूटिंग्स में मशगूल रहा करते थे. तब घर में उनके मां और बाऊजी उनका इंतजार करते थे. उन्होंने कहा कि पिता बहुत खुश थे कि बेटे ने खूब नाम कमाया है. गाड़ी, बंगला और नौकर सब हैं. पर मां और बाऊजी अक्सर उनसे ये कहा करते थे कि बेटा घर जल्दी आ जाया कर. धर्मेंद्र ने कहा कि अब समझ में आता है कि वो उस वक्त सिर्फ उनसे समय चाहते थे. ताकि, उनके साथ बैठकर बात कर सकें. लेकिन काम में बिजी रहने की वजह से वो समय नहीं दे पाए. उन्होंने कहा कि अपने माता पिता से बात करने का समय जरूर निकालना चाहिए.