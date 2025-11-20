जब धर्मेंद्र के साथ मिलकर अमिताभ बच्चन ने किया था फोन पर अजनबी से प्रैंक, सेट पर लगे थे जमकर ठहाके, 21 साल पुराना वीडियो वायरल

विज्ञापन

धर्मेंद्र के साथ मिलकर अमिताभ बच्चन ने किया था फोन पर अजनबी से प्रैंक
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में फिल्म शोले एक आइकोनिक फिल्म के तौर पर याद की जाती है. जय-वीरू की जोड़ी अमर हो चुकी है, जो आज भी हर किसी की फेवरेट है. फिल्म के जय-वीरू यानी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र फिल्म में जिस तरह से मस्ती-मजा करते नजर आते हैं, असल जीवन में भी उतने ही फन लविंग हैं, खासकर जब दोनों साथ होते हैं. एक थ्रोबैक वीडियो में उसी मस्ती की झलक नजर आती है. वीडियो में अमिताभ और धर्मेंद्र किसी के साथ फोन पर प्रैंक करते नजर आ रहे हैं. 

21 साल पुराना वीडियो
ये वीडियो साल 2004 की फिल्म 'हम कौन है' की शूटिंग के दौरान का है. वीडियो में शूटिंग सेट पर अमिताभ और धर्मेंद्र सूट-बूट पहने नजर आ रहे हैं. लेकिन शूटिंग के दौरान दोनों को मस्ती सूझती है और वह रॉन्ग नंबर पर किसी के साथ प्रैंक करने लगते हैं. उस दौर में जब स्मार्टफोन का चलन इतना अधिक नहीं था, बिग बी के हाथ में नोकिया का कीपैड वाली फोन दिखता है. नोकिया का ये सदाबहार मॉडल, बॉलीवुड के सदाबहार एक्टर के हाथ में नजर आता है, जिसे लेकर वह काफी कंफ्यूज भी दिखते हैं. बिग बी फोन उठाकर अपनी आवाज बदलकर बात करते हैं.

अमिताभ सामने वाले से अपना नाम बदलकर बात करते हैं और उसे डराने की कोशिश करते हैं. इतने में धर्मेंद्र फोन लेते हैं और कहते हैं कि जुहू पुलिस स्टेशन ने बात कर रहे हैं. इतन कहना था कि सामने वाला फोन रख देता है और फिर सेट पर मौजूद सभी लोग जोर से हंसने लगते हैं. इन आइक़ॉन्स की ये मस्ती भरे पल सोशल मीडिया पर लोगों के दिलों को छू रहे हैं.

लोगों ने याद किया वो दौर
वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, वो भी एक दौर था. दूसरे ने लिखा, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जी और लेजेंड्री फोन, थ्री लेजेंड्स इन वन फ्रेम. वहीं एक अन्य ने लिखा, क्या जमाना था वो भी लेजेंड्री एक्टर्स के हाथ में सबसे सस्ता फोन.

