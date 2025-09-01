विज्ञापन

ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की किस साल हुई थी शादी? दोनों की एक साथ कौन सी थी आखिरी फिल्म?

ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की जोड़ी के फैन हैं तो जरा बताइए इस सवाल का सही जवाब है आपके पास ?

ऐश्वर्या और अभिषेक से जुड़े इस सवाल का जवाब जानते हैं ?
फिल्म इंडस्ट्री में कई लव स्टोरी ऐसी रही हैं जो एक सरप्राइज की तरह सामने आईं. ऐसी जोड़ियों की बात करें तो विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की जोड़ी एक ऐसी है जिन्होंने हैरान कर दिया था और इनकी खासियत देखिए कि सीधे शादी की खबरों से सुर्खियों में आए. कुछ इसी तरह की कहानी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की भी रही. इनका अफेयर खबरों से दूर रहा लेकिन शादी की बात ने फैन्स को हैरान रह कर दिया. एक तरफ इंडस्ट्री के सुपरस्टार महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन और दूसरी तरफ खूबसूरती की मिसाल बन चुकीं ऐश्वर्या राय. इस शादी पर सबकी नजर थी और आज भी फैन्स बतौर कपल इन पर नजर रखते हैं.

अभिषेक ने कैसे किया था प्रपोज ?

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है. दोनों की मुलाकात 2000 में फिल्म ‘ढाई अक्षर प्रेम के' के सेट पर हुई थी. फिर ‘कुछ ना कहो' और ‘धूम 2' जैसी फिल्मों में साथ काम करते हुए दोस्ती प्यार में बदल गई. लेकिन असली मोड़ आया 2006-07 में मणि रत्नम की फिल्म ‘गुरु' के दौरान. अभिषेक को ऐश्वर्या से प्यार हो गया था. न्यूयॉर्क में फिल्म की शूटिंग के समय, होटल के बालकनी पर खड़े होकर वे इमैजिन करते कि काश ऐश्वर्या के साथ शादी हो जाए.

फिल्म ‘गुरु' के टोरंटो प्रीमियर के बाद, अभिषेक ने उसी न्यूयॉर्क होटल की बालकनी पर ऐश्वर्या को ले जाकर प्रपोज किया. घुटनों पर बैठे हुए, उन्होंने फिल्म ‘गुरु' के सेट से ही एक नकली रिंग दी जो प्रपोजल सीन वाली थी. ऐश्वर्या को यह सरप्राइज इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत हां कह दी. अब ऐश्वर्या ने हां की और शादी भी जल्द ही फाइनल कर ली गई. अब आपके लिए क्विज है कि क्या आप जानते हैं कि इनकी शादी कब हुई थी?

ऑप्शन हैं

  1. 20 अप्रैल 2007
  2. 2 अप्रैल 2008
  3. 14 फरवरी 2005
  4. 26 मई 2009

क्या है सही जवाब?

अभिषेक ने ओपेरा विनफ्रे को बताया, “मैंने उसी बालकनी पर प्रपोज किया जहां मैंने सपना देखा था.” प्रपोजल के तुरंत बाद, बच्चन परिवार ऐश्वर्या के घर रोका करने पहुंच गया. ऐश्वर्या के पिता शहर से बाहर थे, तो फोन पर ही रोका हो गया. यह सरप्राइज इतना क्विक था कि ऐश्वर्या और उनकी मां हैरान रह गईं. 20 अप्रैल 2007 को मुंबई में पारंपरिक हिंदू विवाह हुआ. वहीं एक साथ उनकी आखिरी फिल्म की बात करें तो दोनों साथ में आखिरी बार साल 2010 में आई रावण में नजर आए थे.

