नवंबर से फरवरी तक रोमांस, एक्शन और नॉस्टैल्जिया- नेटफ्लिक्स और YRF लेकर आए हैं फिल्मों का धमाकेदार सीजन

अगर आप बॉलीवुड फिल्मों के दीवाने हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं. नेटफ्लिक्स ने यशराज बैनर की फिल्मों की ऐसी लिस्ट तैयार की है जो शाहरुख खान, सलमान खान के बर्थडे से लेकर आपके वैलेंटाइन वीक को भी खास बना देगी. शाहरुख, सलमान के अलावा रानी मुखर्जी, ऋतिक रोशन और रणवीर सिंह की भी मूवीज इस लिस्ट में शामिल हैं. दर्शकों को हर दिन कुछ नया देखने को मिलेगा. कभी रोमांस, कभी एक्शन और कभी पुरानी यादों की सैर. तो तय कर लीजिए, कौन-सी रात किस फिल्म के नाम होगी.

वॉच नाउ- द बादशाह ऑफ रोमांस

रोमांस के बादशाह शाहरुख खान की फिल्मों के साथ एक खास रेट्रो सेगमेंट रखा गया है, जिसमें ‘चक दे इंडिया', ‘डर', ‘फैन', ‘जब तक है जान', ‘रब ने बना दी जोड़ी', ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', ‘दिल तो पागल है', ‘मोहब्बतें' और ‘वीर-जारा' जैसी फिल्में शामिल हैं.

वॉच नाउ- दिस इज़ वॉर

एक्शन लवर्स के लिए ‘वॉच नाउ' सेक्शन में ‘वॉर' और आने वाली फिल्म ‘वॉर 2' देखने का मौका मिलेगा.

14 नवंबर – बॉलीवुड का गोल्डन एज

14 नवंबर को दर्शकों के लिए ‘बॉलीवुड का गोल्डन एज' थीम के तहत क्लासिक फिल्मों की स्क्रीनिंग रखी गई है. इस दिन ‘नूरी', ‘सवाल', ‘विजय', ‘काला पत्थर', ‘मशाल', ‘लम्हे' और ‘सिलसिला' जैसी सदाबहार फिल्मों के साथ-साथ ‘आइना', ‘चांदनी', ‘दाग', ‘दूसरा आदमी', ‘फासले', ‘नाखुदा' और ‘कभी कभी' जैसी रोमांटिक क्लासिक्स भी दिखाई जाएंगी.

28 नवंबर- धूम, वन्स अगेन

28 नवंबर को एक्शन और एडवेंचर से भरपूर ‘धूम' सीरीज की स्क्रीनिंग होगी. दर्शक ‘धूम', ‘धूम 2' और ‘धूम 3' का रोमांच फिर से बड़े पर्दे पर देख सकेंगे.

5 दिसंबर- इट्स रणवीर सिंह, बाबा

5 दिसंबर को रणवीर सिंह के करियर को डेडिकेटेड दिन होगा. इस दिन उनकी सुपरहिट और एनर्जी से भरी फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी, जिनमें ‘बैंड बाजा बारात', ‘बिफिक्रे', ‘गुंडे', ‘किल दिल' और ‘लेडीज वर्सेज रिक्की बहल' शामिल हैं.

12 से 28 दिसंबर - द आइकॉनिक 2000s

12 दिसंबर से शुरू होकर 28 दिसंबर तक चलेगा ‘द आइकॉनिक 2000s' फेस्टिवल, जिसमें यशराज बैनर की 2000 के दशक की मशहूर फिल्में दिखाई जाएंगी.

12 दिसंबर को ‘मेरे यार की शादी है' और ‘मुझसे दोस्ती करोगे'.

13 दिसंबर को ‘बेवकूफियां' और ‘मेरे डैड की मारुति'.

14 दिसंबर को ‘बैंक चोर' और ‘डिटेक्टिव ब्योमकेश बक्शी'.

15 दिसंबर को ‘काबुल एक्सप्रेस' और ‘तशन'.

16 दिसंबर को ‘झूम बराबर झूम' और ‘सुई धागा: मेड इन इंडिया'.

17 दिसंबर को ‘दावत-ए-इश्क' और ‘मेरे ब्रदर की दुल्हन'.

18 दिसंबर को ‘कैदी बैंड' और ‘तितली'.

19 दिसंबर को ‘औरंगजेब' और ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान'.

20 दिसंबर को ‘नील 'एन' निक्की' और ‘प्यार इम्पॉसिबल'.

21 दिसंबर को ‘लव का द एंड' और ‘मुझसे फ्रैंडशिप करोगे'.

22 दिसंबर को ‘आजा नचले', ‘लफंगे परिंदे' और ‘आहा कल्याणम'.

23 दिसंबर को ‘लागा चुनरी में दाग: जर्नी ऑफ अ वुमन'.

24 दिसंबर को ‘बदमाश कंपनी' और ‘रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द ईयर'.

25 दिसंबर को ‘बंटी और बबली' और ‘तारा रम पम'.

26 दिसंबर को ‘दिल बोले हडिप्पा' और ‘थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक'.

27 दिसंबर को ‘हिचकी' और ‘हम तुम' के साथ ही ‘स्वागत करो, स्वैग से' थीम के तहत ‘एक था टाइगर', ‘सुल्तान' और ‘टाइगर जिंदा है' भी दिखाई जाएंगी.

28 दिसंबर को ‘फना' और ‘न्यूयॉर्क' के साथ ये रेट्रो फेस्टिवल समाप्त होगा.

22 जनवरी – रानीज़ रेन

22 जनवरी को अभिनेत्री रानी मुखर्जी के नाम समर्पित दिन रखा गया है. इस दिन उनकी दमदार फिल्मों ‘मर्दानी' और ‘मर्दानी 2' की स्क्रीनिंग होगी.

7 से 14 फरवरी- वाईआरएफ़्स स्कूल ऑफ रोमांस

7 से 14 फरवरी तक चलेगा ‘वाईआरएफ़्स स्कूल ऑफ रोमांस', जिसमें रोमांटिक फिल्मों की शानदार लाइनअप पेश की जाएगी.

7 फरवरी को ‘मेरी प्यारी बिंदु', 8 फरवरी को ‘ये दिल्लगी', 9 फरवरी को ‘शुद्ध देसी रोमांस', 10 फरवरी को ‘बचना ऐ हसीनों', 11 फरवरी को ‘दम लगा के हईशा', 12 फरवरी को ‘इश्कज़ादे', 13 फरवरी को ‘सलाम नमस्ते' और 14 फरवरी को ‘साथिया' दिखाई जाएगी.