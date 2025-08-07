विज्ञापन

Wednesday Season 2 Review: वेडनेस्डे 2 को मेकर्स ने बनाया हैरी पॉटर, नेटफ्लिक्स ने यू मारी पांव पर कुल्हाड़ी

Wednesday Season 2 Part 1 Review: नेटफ्लिक्स की दुनियाभर में सबसे ज्यादा देखी वेब सीरीज में से एक वेडनेस्डे सीजन 2 पार्ट में क्या है खास और क्या रही कमियां?

Wednesday Season 2 Review: वेडनेस्डे 2 को मेकर्स ने बनाया हैरी पॉटर, नेटफ्लिक्स ने यू मारी पांव पर कुल्हाड़ी
Wednesday Season 2 Part 1 Review: जानें कैसा है वेडनेस्डे सीजन 2
नई दिल्ली:

नेटफ्लिक्स की दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखी गई वेब सीरीज में से एक वेडनेस्डे ने अपने पहले सीजन में दुनियाभर में तहलका मचाकर रख दिया था. इस हॉरर वेब सीरीज का पहला पार्ट 2022 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था और जेना ऑर्टिगा की एक्टिंग ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. अब जेना ओर्टेगा की सनकी, स्मार्ट और सनसनीखेज वेडनेस्डे एडम्स सीजन 2 में वापस लौटी है. लेकिन क्या यह नया सीजन पुराने वाले जादू को दोहरा पाया या कहानी पटरी से उतर गई? आइए जानते हैं कैसी है नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज  वेडनेस्डे 

वेडनेस्डे की कहानी:
वेडनेस्डे सीजन 2 की शुरुआत एक सीरियल किलर के साथ होती है. वेडनेस्डे (जेना ओर्टेगा) उसकी गिरफ्त में आती है और अपने करामाती हाथ के साथ उसका खात्मा करती है. ये शुरुआत बहुत ही कमाल की लगती है. लगता है कि इस बार सीरीज में कहानी का लेवल अलग हो देखने को मिलेगा. लेकिन फिर शुरु होती हैं गड़बड़ियां. असली दुनिया में रहस्य सुलझा रही वेडनेस्डे जैसे ही नेवरमोर एकेडमी में आती है, कुछ कुछ हैरी पॉटर बनकर रह जाती है. फिर नेटफ्लिक्स ने जाने क्यों चार एपिसोड लाकर क्या सिद्ध करना चाहता है कि एक अच्छी खासी वेब सीरीज का बंटाढार ही कर बैठा. कैरेक्टर्स का ढेर लग जाता है और पूरी सीरीज बिखर कर रह जाती है. जेना ऑर्टेगा भी इसमें कहीं खोकर रह जाती है. 

वेडनेस्डे में परफॉर्मेंस:
जेना ओर्टेगा वेडनेस्डे के किरदार में फिर से जान डाल देती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. 22 साल की जेना ऑर्टेगा ने दिखा दिया है कि एक्टिंग के मामले में उनका कोई जवाब नहीं है. उनका डायलॉग और हरसनकी अंदाज ही इस वेब सीरीज की जान है. खास यह है कि बाकी कैरेक्टर्स से ज्यादा काम का वो कटा हुआ करामाती हाथ है जिसे सीरीज में थिंग कहा जाता है. लेकिन चार एपिसोड देकर और कहानी से खिलवाड़ कर नेटफ्लिक्स और सीरीज के मेकर्स ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है.

क्या है खास?
वेडनेस्डे सीजन 2 की सबसे बड़ी यूएसपी इसमें दिखाया गया माहौल है. जॉम्बी की एंट्री वाला सीन भी मजेदार है. इसके अलावा जेना ऑर्टेगा की वजह से भी इस सीजन को देखा जा सकता है. जॉम्बी की एंट्री वाला सीन भी मजेदार है. अब नेटफ्लिक्स ने दिए ही चार एपिसोड हैं तो उनके हिसाब से तो ज्यादा कुछ दिखता नहीं है.

कहां रह गई कमी?
वेडनेस्डे सीजन 2 में वो तीखापन नहीं है जो इसके पहले सीजन में था. शुरुआत अच्छी है लेकिन बाद में ये सीरीज हैरी पॉटर की तरह बनकर रह जाती है. कुछ ऐसे कैरेक्टर डाले गए हैं जो एक्टिंग के मोर्चे पर कमजोर हैं और दिलचस्पी भी नहीं जगाते हैं. 

क्या ये देखने लायक है?
अगर आप वेडनेस्डे के फैन हैं या डार्क कॉमेडी और सुपरनैचुरल ड्रामे या सेमी हॉरर सीरीज पसंद करते हैं तो एक बार आजमा सकते हैं. लेकिन आप पुरानी वेडनेस्डे को ढूंढेंगे तो जोरक झटका लगेगा. फिर चार सीजन में तो गला भी तर नहीं होता, कहानी क्या खाक दिसचस्पी जगाएगी, ये चार एपिसोड सिर्फ अधूरे से लगते हैं. बाकी बातें 3 सितंबर को ही पता चलेंगी.

रेटिंग: 2.5/5 स्टार्स
कहां देखें: नेटफ्लिक्स

Wednesday Season 2 Review, Wednesday Season 2 Part 1 Review, Jenna Ortega
