शादीशुदा जिंदगी में रहता था तनाव? अर्चना पूरन सिंह ने बताया कैसे परमीत सेठी के साथ बनाए हुए है 33 साल की शादी

द ग्रेट इंडियन कपिल शो में अपनी हंसी और पर्सनैलिटी के मशहूर अर्चना पूरन सिंह ने हाल ही में आर्ट ऑफ लिविंग पॉडकास्ट में अपनी इमोशनल जर्नी के बारे में बात की. हमेशा मुस्कुराने वाली अर्चना ने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताया और उनके बचपन के ट्रॉमा और पति परमीत सेठी के साथ शादी में आने वाली चुनौतियों का जिक्र किया. वहीं शादी की बात करते हुए अर्चना पूरन सिंह काफी इमोशनल होती हुई भी नजर आईं और उन्होंने कहा, सभी कहते हैं अर्चना जी और परमीत जी परफेक्ट कपल हैं. लेकिन वह पूछती हैं कि परफेक्ट कपल क्या है.

आदर्श कपल को लेकर अर्चना पूरन सिंह ने कही ये बात

एक्ट्रेस ने कहा, "एक आदर्श कपल वह होता है, जिसने लाइफ की चुनौतियों पर विजय प्राप्त की हो. हमने अपनी शादी में कई चुनौतियों का सामना किया. हमने एक-दूसरे को समझने में गलतियां कीं. हमारे बीच गलतफहमियां और अहंकार के टकराव थे. ऐसे समय में श्री श्री रविशंकर ने हमारी मदद की."

आर्ट ऑफ लिविंग को अर्चना पूरन सिंह ने दिया क्रेडिट

आर्ट ऑफ लिविंग को क्रेडिट देते अर्चना पूरन सिंह ने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा पर कहा, "जब मैंने सुदर्शन क्रिया की. तो मैंने अचानक खुद को यह कहते हुए पाया, 'मम्मी, मुझे छोड़कर मत जाना. मम्मी, मुझे छोड़कर मत जाना.' मुझे हैरानी हुई कि मैं ऐसा क्यों कह रही थी. जब मैं वापस लौटी, तो मैंने अपनी मां से पूछा. उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं 10 महीने की थी, तो वे 10 दिनों के लिए कोलकाता गई थीं और मुझे अकेला छोड़ गई थीं, और आज तक मेरी मां ने मुझे सिर्फ उसी दिन अकेला छोड़ा था. शायद मां से वह अलगाव मेरे साथ रहा, और दशकों बाद भी, मैं अभी भी यही कह रही थी, 'मम्मी, मुझे छोड़कर मत जाना.' मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा हुआ था."

परमीत सेठी को किया था आर्ट ऑफ लिविंग के लिए प्रोत्साहित

अपनी लाइफ पर ध्यान के प्रभाव को देखते हुए, अर्चना ने परमीत को आर्ट ऑफ़ लिविंग कोर्स में भाग लेने के लिए कहा, "मैंने परमीत को फोन किया और कहा, 'तुम्हें यह कोर्स ज़रूर करना चाहिए.' उसने मुझसे पूछा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं, क्योंकि उस समय, पति-पत्नी के रूप में हमारे रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण हो गए थे. मैंने उससे कहा कि यह तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है और यह सबसे अच्छा उपहार है जो तुम खुद को दे सकते हो,"

परमीत ने जल्द ही बैंगलोर में एक सेशन में भाग लिया, जिससे उन्हें फिर से जुड़ने में मदद मिली. "उसने मुझसे कहा कि वह मुझे सबसे खूबसूरत महिला के रूप में देखता है, उस समय भी जब हम झगड़ रहे थे. इससे हमें एक-दूसरे को अलग तरह से देखने की ताकत मिली. उसके बाद, हम फिर से बातचीत करने लगे. हम साथ में ध्यान करते थे और हर दिन प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया करते थे."

गौरतलब है कि परमीत सेठी और अर्चना पूरन सिंह की शादी को 33 साल हो गए हैं. कपल के दो बेटे आर्यमन सेठी और आयुष्मान सेठी हैं. वहीं हाल ही में अर्चना पूरन सिंह के बड़े बेटे आर्यमन ने एक्ट्रेस योगिता बिहानी को प्रपोज किया था. वहीं सोशल मीडिया पर कपल यूट्यूब पर व्लॉग बनाते हुए नजर आता है.