War 2 Video: वायआरएफ ने शेयर किया वॉर 2 का जबरदस्त वीडियो, लिखा- 14 अगस्त को सिनेमाघरों में मचेगा धमाल...

वॉर 2 का वीडियो (War 2 Video) रिलीज हो गया है! वॉर 2 में ऋतिक रोशन उर्फ कबीर का मुकाबला एनटीआर जूनियर से होगा तो सिल्वरस्क्रीन पर खूनी संघर्ष दिखेगा. यह फिल्म ब्लॉकबस्टर वायआरएफ स्पाई यूनिवर्स के वॉर फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त है. इस फिल्म को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यशराज फिल्म्स ने वॉर 2 को लेकर चल रही फैन चर्चा में हिस्सा लेते हुए एक इसी शानदार फैन-मेड वीडियो को शेयर किया है, जिसमें ऋतिक और एनटीआर जूनियर के बीच की जबरदस्त दुश्मनी को दिखाया गया है.

वायआरएफ की इस पोस्ट ने वॉर फ्रेंचाइजी, ऋतिक रोशन, एनटीआर जूनियर और वायआरएफ स्पाई यूनिवर्स के फैंस को जबरदस्त उत्साहित कर दिया है. इस वीडियो ने वॉर 2 के लिए दर्शकों की दीवानगी और भी बढ़ा दी है. वॉर 2, वायआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पांचवीं फिल्म है. इससे पहले एक था टाइगर, टाइगर ज़िंदा है, वॉर, पठान और टाइगर 3 इस फ्रेंचाइज़ी की सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट रही हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए वायआरएफ ने लिखा है, 'कहना होगा... आपने इसे बहुत ही शानदार तरीके से सेट कर दिया है, इससे पहले कि हम #War2 की मार्केटिंग शुरू करें...14 अगस्त 2025 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में धमाल मच जाएगा...'

Must say… you have set it up brilliantly even before we have started our marketing of #War2... there will be mayhem in cinemas on 14 August 2025, worldwide…https://t.co/eVmQRLLJtG