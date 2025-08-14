War 2 Review In Hindi LIVE: ऋतिक रोशन की वॉर 2 हुई रिलीज, पढ़ें रिव्यू

War 2 Review In Hindi: 14 अगस्त बॉक्स ऑफिस पर बड़ा दिन होने वाला है क्योंकि साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की कुली के साथ ऋतिक रोशन की वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पर हिंदी, तेलुगु और तमिल भाषा में रिलीज हो गई है. 'वॉर-2' में ऋतिक रोशन फिर से फिल्म 'वॉर' के अपने पुराने किरदार मेजर कबीर के तौर पर वापसी करते नजर आ रहे हैं. 'वॉर' 2019 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी. जबकि यह वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है. फिल्म में ऋतिक रोशन के अलावा जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी लीड रोल में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म को यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है. जबकि अयान मुखर्जी ने इसे डायरेक्ट किया है.

वॉर 2 की शुरूआत जापान के फाइट सीन से होती है. जहां ऋतिक रोशन की तलवार बाजी देखने को मिलती है. जापान में मिशन के बाद ऋतिक जर्मनी के बर्लिन पहुंच जाते हैं. ऋतिक रोशन का मिशन काली कार्टेल को खत्म करना है.