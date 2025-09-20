जूनियर एनटीआर हुए घायल, एड शूट के दौरान लगी गंभीर चोट, जानें अब कैसी हैं कंडीशन

किसी भी एक्टर के लिए फिल्में या ऐड शूट करना आसान नहीं होता है, कई बार जान जोखिम में भी डालना पड़ता है और इसके कारण कई बार एक्टर्स चोटिल भी हो जाते हैं. हाल ही में साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर एक ऐड शूट के दौरान घायल हो गए, उनकी टीम की तरफ से एक बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी गई. इससे फैंस की चिंता बढ़ गई है, आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला और जूनियर एनटीआर की हालत कैसी हैं?



कैसे लगी जूनियर एनटीआर को चोट

रिपोर्ट्स के अनुसार, जूनियर एनटीआर हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियो में सीएमआर के एक ऐड की शूटिंग कर रहे थे. इस दौरान वो मंच से फिसल गए और उन्हें चोट आई. उनकी टीम ने इस बारे में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी और बताया कि उनकी चोट गंभीर नहीं हैं, लेकिन डॉक्टर से उन्हें दो हफ्ते आराम करने की सलाह दी हैं.

उनकी टीम ने पोस्ट में कहा कि- आज एक एड की शूटिंग के दौरान जूनियर एनटीआर को हल्की चोट लग गई. डॉक्टरों की सलाह पर, वह अगले कुछ हफ्तों तक आराम करेंगे ताकि पूरी तरह से ठीक हो सकें. बता दें कि सोशल मीडिया पर जूनियर एनटीआर के चोटिल होने की खबर वायरल होते से ही तहलका मच गया और फैंस उनकी कंडीशन जानना चाहते हैं कि वो कैसे हैं? इस पर उनकी टीम ने कहा कि फैंस को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मीडिया और आम जनता से अनुरोध है कि वह किसी तरह की अटकलें ना फैलाएं.



ऋतिक के अपोजिट वॉर-2 नजर आए थे जूनियर एनटीआर

जूनियर एनटीआर के वर्क फ्रंट की बात की जाए तो उन्होंने अयान मुखर्जी की फिल्म वॉर-2 से बॉलीवुड फिल्मों में डेब्यू किया, जिसमें उनकी एक्टिंग की खूब सराहना की गई. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, इस फिल्म में उनके अपोजिट ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी थीं. अब साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील की अगली फिल्म में नजर आएंगे, ये फिल्म जून 2026 तक रिलीज होने की उम्मीद है.