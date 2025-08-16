विज्ञापन

'वॉर 2' ने सिर्फ दो दिन में पार किया 115 करोड़ का आंकड़ा, ऋतिक और एनटीआर ने किया पोस्ट

'वॉर 2' में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर पहली बार साथ नजर आ रहे हैं. दोनों का एक्शन अवतार दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है.

100 करोड़ क्लब में पहुंची वॉर 2
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की सबसे चर्चित एक्शन फिल्मों में से एक 'वॉर 2' ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. फिल्म ने महज दो दिनों में भारत में 115 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. हिंदी बेल्ट में यह फिल्म अब तक 75 करोड़ कमा चुकी है, जबकि तेलुगु वर्जन ने 40 करोड़ का शानदार कारोबार किया है. फिल्म को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज किया गया था. खास बात यह है कि उसी दिन साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' भी सिनेमाघरों में आई, जिससे बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त क्लैश देखने को मिला. बावजूद इसके, वॉर 2 ने शुरुआती दिनों में मजबूत पकड़ बना ली है और वीकेंड पर और भी बड़े आंकड़े छूने की उम्मीद है.

'वॉर 2' में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर पहली बार साथ नजर आ रहे हैं. दोनों का एक्शन अवतार दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है और यह यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स का अहम हिस्सा है. दमदार स्टंट, हाई-ऑक्टेन ड्रामा और भव्य विज़ुअल्स के चलते इसे एक पैन-इंडिया एंटरटेनर कहा जा रहा है.

फिल्म की शुरुआती सफलता पर ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जताई. उन्होंने लिखा, "सिनेमाघरों में आपकी तालियां और जश्न देखकर मेरा दिल भर जाता है. शुक्रिया इस प्यार के लिए".

वहीं, जूनियर एनटीआर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "मैं आपके प्यार को देख रहा हूं और उतना ही प्यार आपको वापस भेज रहा हूं. यह फिल्म हमने बहुत जुनून से बनाई है और इसे ऐसा रिस्पॉन्स मिलना अद्भुत है". फिलहाल, 'वॉर 2' और ‘कुली' दोनों ही फिल्मों को लेकर जबरदस्त चर्चा है. देखना दिलचस्प होगा कि इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर कौन सि फिल्म ज्यादा कमाई कर पाती है.

