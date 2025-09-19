विज्ञापन

दीवाली पर खचाखच भरे रहेंगे सिनेमाघर! पैन इंडिया फिल्म का टीजर देख बाहुबली की यादें होंगी ताजा 

'वृषभ' में मोहनलाल ने राजा की भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं, जिसकी झलक टीजर में देखने को मिली है. 

मोहनलाल की वृषभ का टीजर हुआ रिलीज
नई दिल्ली:

दीवाली 2025 में बॉलीवुड का तो पता नहीं लेकिन साउथ की तरफ से धमाका होता जरुर दिखने वाला है. ऐसा हम नहीं बल्कि साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की नई फिल्म वृषभ है, जिसका टीजर हाल ही में रिलीज किया गया है. निर्देशक नंद किशोर की मचअवेटेड द्विभाषी महाकाव्य 'वृषभ' में लीड रोल में मोहनलाल हैं. इसका हाल ही में मनोरंजक टीजर जारी किया, जिसने फैंस और सिनेमा लवर्स को खुश कर दिया है. मोहनलाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर टीजर का लिंक शेयर करते हुए लिखा, "इंतज़ार यहीं खत्म होता है, एक ऐसी फिल्म जो मेरे दिल के बहुत करीब है. #वृषभ की दुनिया में आपका स्वागत है. इस दिवाली, दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है!"

इस शानदार टीज़र में मोहनलाल को अतीत में एक राजा और वर्तमान में एक पिता के रूप में दिखाया गया है. इस फिल्म ने लोगों में काफी दिलचस्पी पैदा कर दी है क्योंकि मोहनलाल पहली बार किसी द्विभाषी महाकाव्य में राजा की भूमिका निभाते नजर आएंगे. लेखक-निर्देशक नंद किशोर की दूरदर्शिता और मोहनलाल, रागिनी द्विवेदी और होनहार युवा प्रतिभा समरजीत लंकेश की शानदार एक्टिंग से सजी, वृषभ के हर सीन जुनून और उद्देश्य देखने को मिलता है. 

सूत्रों का कहना है कि यह फिल्म दर्शकों को एक ऐसा सिनेमाई अनुभव प्रदान करेगी जो बड़े पैमाने पर तो है ही, साथ ही भावनाओं से भी भरपूर है. फिल्म में शाहरुख, जनार्दन महर्षि और कार्तिक के दमदार डायलॉग हैं. इसके रोमांचकारी एक्शन दृश्यों को प्रसिद्ध एक्शन निर्देशक पीटर हेन, स्टंट सिल्वा और निखिल ने कोरियोग्राफ किया है. इस फिल्म के टीजर को देखने के बाद फैंस की बाहुबली की यादें ताजा हो गई हैं.

बता दें, मलयालम और तेलुगु में एक साथ फिल्माई गई यह फिल्म इस दिवाली हिंदी और कन्नड़ में भी रिलीज होने वाली है, जिसके चलते फैंस का इस 200 करोड़ी फिल्म को देखने के लिए एक्साइटमेंट बढ़ गई है. 

