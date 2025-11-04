विज्ञापन

हॉलीवुड को करारा जवाब देगी... 4 हजार करोड़ के बजट में बन रही फिल्म पर बोले विवेक ओबेरॉय  

फिल्म का बजट 4000 करोड़ रुपये है. इतने बजट में आज तक कोई इंडियन फिल्म नहीं बनी है.

हॉलीवुड को  करारा जवाब देगी रामायण
नई दिल्ली:

इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़े बजट की फिल्म 'रामायण' बन रही है. रामायण में रणबीर कपूर भगवान राम तो साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी मां सीता का रोल करती नजर आएंगी. बीते कई समय से इस फिल्म पर काम चल रहा है, इंडियन सिनेमा को सबसे कमाऊ फिल्म दंगल देने वाले फिल्म निर्देशक नितेश तिवारी इसे डायरेक्ट कर रहे हैं. यह फिल्म दो पार्ट में बनेगी. फिल्म का पहला पार्ट साल 2026 और दूसरा पार्ट 2027 में रिलीज होगा. फिल्म पर तेजी से काम चल रहा है. फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा और केजीएफ स्टार यश हैं. फिल्म का बजट 4000 करोड़ रुपये है. इतने बजट में आज तक कोई इंडियन फिल्म नहीं बनी है. इस पर एक्टर विवेक ओबेरॉय ने बहुत बड़ी बात कही है. फिल्म में खुद विवेक ओबेरॉय भी अहम रोल में दिखेंगे.

फिल्म में विवेक ओबेरॉय का रोल ?

विवेक ओबेरॉय अपनी मास कॉमेडी फिल्म मस्ती के पार्ट 4 को लेकर चर्चा में हैं और वह इसकी प्रमोशन में जुट चुके हैं. इस बीच उन्होंने अपनी लाइफ के सबसे महंगे प्रोजेक्ट रामायण भी खुलकर बात की है. फिल्म में विवेक रावण के भाई विभीषण की भूमिका में होंगे. विवेक ने बताया कि उन्होंने इस फिल्म के लिए मिली फीस को डोनेट  कर दिया है. उन्होंने कहा, 'मैंने नमित जी से कहा कि मैं इस फिल्म के लिए मिली फीस को दान करना चाहता हूं, कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए यह फीस दान करना चाहता हूं, मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आपका काम बहुत शानदार है'.  

हॉलीवुड को करारा जवाब देगी फिल्म

विवेक ने आगे कहा, 'नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी ऐसा काम कर रहे है, जो इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर नया मुकाम हासिल कराएंगे, रामायण हॉलीवुड की एपिक फिल्मों का भारत की ओर से बड़ा जवाब होगी, फिल्म के वीएफएक्स पर वो कंपनी काम कर रही है, जिसने 7 से 8 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं, यह फिल्म एक बड़ी फिल्म होने जा रही है और इसे ग्लोबल लेवल पर ले जाने का काम इसके मेकर्स कर रहे हैं और यह भारतीय सिनेमा की बड़ी जीत हो सकती है'. विवेक ने आगे कहा, 'इस बात पर बहस हो रही है कि रामायण एक माइथोलॉजिकल है या हिस्टोरिकल, मेरा मानना है कि यह एक हिस्टोरिकल फिल्म है, इस पर काम करने का अनुभव अच्छा रहा, मैं तो बहुत खुश हूं, पूरी टीम खुश है और फिल्म पर अभी और काम बाकी है'.

