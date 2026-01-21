क्या 18 इंच की रॉड ने खत्म कर दिया था विवेक ओबेरॉय का करियर? जानें क्या बोले 'साथिया' एक्टर

सुरेश ओबेरॉय बेटे विवेक ओबेरॉय ने 2000 के दशक में कई हिट फिल्में दी. इस दौर में वह ऐश्वया- रानी समेत कई स्टार एक्ट्रेस के साथ बतौर हीरो फिल्मों में नजर आए. हालांकि कुछ फिल्मों के बाद ही वह सिल्वर स्क्रीन से गायब हो गए. विवेक ओबेरॉय ने उस समय को याद करते हुए, अब बात की है. ऐसा माना जा रहा था कि एक्सीडेंट के कारण एक्टर ने सिनेमा से दूरी बना ली थी. अब विवेक ने उन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि यह सच नहीं है. सेट पर हुआ एक्सीडेंट हालांकि यह घटना गंभीर थी, लेकिन इसने कभी भी शारीरिक रूप से मुश्किल रोल करने की उनकी क्षमता में बाधा नहीं डाली.

विवेक ओबेरॉय ने सच्चाई बताई

हाल ही में विवेक ने बताया कि 2004 में आई फिल्म युवा की शूटिंग के दौरान उन्हें चोट लगी थी. "एक्सीडेंट गंभीर था. मुझे कई फ्रैक्चर हुए और मेरी सर्जरी हुई, जिसमें मेरे पैर में 18 इंच की टाइटेनियम रॉड डाली गई. इससे ठीक होना शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से चुनौतीपूर्ण था, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व फिजियोथेरेपिस्ट और नानावती अस्पताल में फिजियोथेरेपी के हेड डॉ. अली ईरानी और उनकी टीम की बदौलत, मैं लगभग तीन महीनों में पूरी तरह से ठीक हो गया. उनके कारण इतनी बड़ी चोट के बाद, इतनी जल्दी अपने पैरों पर वापस खड़ा हो पाया और डांस करना और मुश्किल एक्शन सीक्वेंस करना संभव हुआ.



विवेक ने आगे कहा वह हादसा मेरे करियर में एक छोटी सी रुकावट थी. उसके बाद वह ओमकारा (2006), शूटआउट एट लोखंडवाला (2007), मिशन इस्तांबुल (2008), प्रिंस (2010), कृष 3 (2013), और कई अन्य फिल्मों में दमदार रोल में दिखे.

विवेक का वर्कफ्रंट

विवेक आखिरी बार मस्ती 4 में दिखे थे. मिलाप जवेरी की फिल्म में उनके साथ रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी भी थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई. जल्द ही संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' में वह दिखेंगे. इसमें प्रभास, तृप्ति डिमरी और प्रकाश राज भी हैं.