विवेक अग्निहोत्री ने याद किया 19 जनवरी 1990 का काला दिन, कश्मीरी पंडितों के पलायन पर कही बड़ी बात

फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री अपने मुखर व्यवहार और समाज की स्थिति को दिखाने वाली फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म के जरिए घाटी की 90 के दशक की सच्चाई को उजागर किया था. अब एक बार फिर फिल्म मेकर ने कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों को याद किया है. विवेक अग्निहोत्री ने इंस्टाग्राम पर एनिमेटेड फोटोज शेयर की, जिसमें एक हिंदू परिवार पर अत्याचार होते हुए दिखाया गया और परिवार अपनी जान बचाने के लिए सपनों का घर छोड़ने को मजबूर है.

उन्होंने कैप्शन में लिखा, "आज 19 जनवरी है. वह दिन जब कश्मीरी हिंदुओं को अपना पैतृक घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था. यह आपको याद दिलाने के लिए है कि 36 साल बाद भी वे अपने घर नहीं लौट सकते और अपने ही देश में निर्वासन में जी रहे हैं." यूजर्स भी पोस्ट पर दुख जाहिर कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है, "कभी माफ मत करो. कभी भूलो नहीं."

19 जनवरी 1990 वही दिन है, जब हिंदुओं को अपना ही घर छोड़ने पर मजबूर किया गया था. उस वक्त कश्मीरी पंडितों को धर्म परिवर्तन करने, जान देने या घाटी छोड़ने के विकल्प दिए गए थे. आज के दिन को कश्मीरी पंडित पलायन दिवस के रूप में भी याद किया जाता है. विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को उजागर करते हुए फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' भी बनाई थी.

फिल्म 11 मार्च 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. 15-20 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म ने वैश्विक स्तर पर कुल मिलाकर 350 करोड़ रुपए कमाए थे. फिल्म के रिलीज के समय भी विवेक अग्निहोत्री को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था. फिल्म पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगा और कुछ प्लेटफॉर्म ने फिल्म को प्रमोट करने तक से इनकार कर दिया था. हालांकि फिल्म के रिलीज के बाद बढ़ते क्रेज को देखते हुए इसे कई राज्यों में टैक्स फ्री किया गया.

