शादी की कहानियों का जादू बरकरार, Vinod Bachchan लेकर आ रहे हैं Ginny Wedss Sunny 2

भारतीय सिनेमा में शादी पर आधारित कहानियों का एक अलग ही जादू रहा है. परिवार, रिश्ते, हंसी-मज़ाक, भावनाएं और थोड़ी बहुत अफरा-तफरी. यही वो तत्व हैं जो दर्शकों को अपनी ओर खींचते हैं. इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए निर्माता Vinod Bachchan एक बार फिर दर्शकों के बीच लेकर आ रहे हैं फिल्म Ginny Wedss Sunny 2. साउंड्र्या प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली यह फिल्म एक हल्की-फुल्की लेकिन दिल को छू लेने वाली रोमांटिक कॉमेडी है, जिसकी पृष्ठभूमि एक रंगीन भारतीय शादी है. इससे पहले इसी बैनर ने Tanu Weds Manu, Shaadi Mein Zaroor Aana और Ginny Weds Sunny जैसी फिल्मों के जरिए दिलों में खास जगह बनाई है. इन फिल्मों में छोटे शहरों की सादगी, पारिवारिक रिश्तों की गर्माहट और शादी की रौनक को खूबसूरती से दर्शाया गया था.

हाल ही में जारी किए गए पोस्टर में Avinash Tiwary और Medha Shankr की जोड़ी नजर आ रही है. कहानी में अविनाश एक सख्त और मजबूत पहलवान की भूमिका में हैं, जबकि मेधा एक आज़ाद ख्याल और बेफिक्र लड़की के किरदार में दिखाई देंगी. दोनों की दुनिया एकदम अलग है, लेकिन किस्मत उन्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां टकराव, गलतफहमियां, पारिवारिक ड्रामा और धीरे-धीरे पनपता प्यार कहानी को रोचक बना देता है.

निर्माता विनोद बच्चन का मानना है कि भारतीय शादियां सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि भावनाओं का संगम होती हैं. उनके मुताबिक, शादी की तैयारियों के पीछे की भागदौड़, सही जीवनसाथी की तलाश, रिश्तों में आने वाली उलझनें और आखिरकार दो लोगों का एक-दूसरे को चुन लेना यही वो खूबसूरती है जो दर्शकों को उम्मीद और अपनापन देती है.

फिल्म में सशक्त सहायक कलाकारों की टोली भी शामिल है, जिनमें Lillete Dubey, Sudhir Pandey, Govind Namdev, Gopi Bhalla, Nayani Dixit, Vishwanath Chatterjee और Rohit Chaudhary जैसे अनुभवी कलाकार शामिल हैं.

यह फिल्म Zee Studios और साउंड्र्या प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत की जा रही है. फिल्म का निर्माण विनोद बच्चन और Umesh Kumar Bansal ने किया है, जबकि लेखन और निर्देशन की कमान Prasshant Jha ने संभाली है.

‘Ginny Wedss Sunny 2' 24 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. शादी की मस्ती, रिश्तों की गर्माहट और दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी से सजी यह फिल्म दर्शकों को एक बार फिर बड़े पर्दे पर पारिवारिक मनोरंजन का भरपूर अनुभव देने के लिए तैयार है.