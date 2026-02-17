विज्ञापन

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी का कार्ड वायरल! चिट्ठी भेजकर मेहमानों को भेजा न्योता

Vijay Deverakonda And Rashmika Mandanna Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी का एक कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. क्या आपने देखा डिटेल्स बता रहा है इन्विटेशन कार्ड.

नई दिल्ली:

एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना का एक वेडिंग इनविटेशन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. ऑनलाइन वायरल हो रहे इस इनविटेशन कार्ड से इशारा मिलता है कि यह 2026 की सबसे चर्चित सेलिब्रिटी शादी इसी साल बहुत जल्द होने वाली है. सोशल मीडिया पर वायरल इस इनविटेशन के मुताबिक, यह कपल 26 फरवरी, 2026 को एक "इंटिमेट सेरेमनी" में शादी करने वाला है, जिसके बाद 4 मार्च को हैदराबाद में एक ग्रैंड रिसेप्शन होगा. खबर है कि रिसेप्शन शाम 7:00 बजे से बंजारा हिल्स के ताज कृष्णा में होगा.

शादी के कार्ड में लिखा है, "मैं आपको हमारी जिंदगी के एक बड़े पल का हिस्सा बनने के लिए इनवाइट करने के लिए लिख रहा हूं. हमारे परिवारों के प्यार और आशीर्वाद से, रश्मिका और मैं 26.02.26 को एक छोटी सी सेरेमनी में शादी करेंगे. जैसे ही हम इस नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, अपने रिश्ते को सेलिब्रेट कर रहे हैं और यादें बना रहे हैं, हमारे लिए उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करना सच में बहुत मायने रखेगा जो हमारी जर्नी का हिस्सा रहे हैं. आपकी मौजूदगी और आशीर्वाद इस मौके को हमारे लिए और भी खास बना देंगे."

इसमें आगे लिखा है, "हम आपको हमारे वेडिंग रिसेप्शन में शामिल होने और हमें आशीर्वाद देने के लिए दिल से इनवाइट करते हैं. बुधवार, 04 मार्च, 2026. शाम 7:00 बजे से, ताज कृष्णा, बंजारा हिल्स, हैदराबाद. हम साथ में सेलिब्रेट करने का इंतजार कर रहे हैं. हार्दिक शुभकामनाएं, विजय (रश्मिका और मेरी तरफ से)." इनवाइट को लेकर चल रही चर्चा के बावजूद, न तो विजय और न ही रश्मिका ने ऑफिशियली इसके असली होने की पुष्टि की है. अभी तक, वायरल कार्ड अनवेरिफाइड है, जिससे फैंस को पक्का नहीं है कि डिटेल्स असली हैं या नहीं.
 

