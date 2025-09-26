विज्ञापन

सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, गले में ढोल डाल मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे खेसारी लाल, वीडियो 500000 के पार

खेसारी लाल यादव का गॉडफादर मूवी का 'जय मां' सॉन्ग नवरात्रि के मौके पर खूब सुना जा रहा है. इसे यूट्यूब पर 500000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

खेसारी लाल यादव के भोजपुरी सॉन्ग की यूट्यूब पर धूम
नवरात्रि का मौका हो और माता रानी पर गाना ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. भोजपुरी इंडस्ट्री हर त्योहार पर गानों के जरिए रंग जमा देती है. छठ, सावन और नवरात्रि, इन सब मौकों पर यहां गाने आते ही ट्रेंडिंग में छा जाते हैं. अब भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार Khesari Lal Yadav ने भी अपने फैंस को सरप्राइज दे दिया है. उनकी भोजपुरी फिल्म 'गॉडफादर' का नया भक्ति गाना 'जय मां' रिलीज हो चुका है और रिलीज होते ही धमाल मचा रहा है. इस Bhojpuri Song को यूट्यूब पर 500000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

खेसारी लाल यादव ने गाया गाना

इस भोजपुरी सॉन्ग को खुद खेसारी लाल यादव ने गाया है. गाने के बोल लिखे हैं छोटू यादव ने और म्यूजिक का जादू चलाया है कृष्णा बेदर्दी ने. फैंस भी गाने पर प्यार लुटा रहे हैं. कमेंट्स में कोई इसे 'शानदार भक्ति गीत' कह रहा है तो कोई खेसारी को 'हिट मशीन' बता रहा है. साफ है कि खेसारी का ये गाना नवरात्रि की भक्ति में एक और चार चांद लगाने वाला है.

नया लुक, नया अंदाज

इस भोजपुरी गाने में खेसारी लाल यादव का लुक चर्चा में है. पीले रंग का कुर्ता-पजामा, सफेद बाल और सफेद दाढ़ी. ये लुक उनके बाकी किरदारों से बिल्कुल हटकर है. गॉडफादर फिल्म में भी खेसारी इसी अवतार में दिखेंगे. यही वजह है कि गाना आते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और फैंस लगातार तारीफ कर रहे हैं.

भोजपुरी से बॉलीवुड तक छाए खेसारी

खेसारी लाल यादव अब सिर्फ भोजपुरी तक ही सीमित नहीं हैं. उनका गाना ‘पनवाड़ी' बॉलीवुड में भी छाया हुआ है. ट्रेंडिंग लिस्ट में अपनी जगह बना चुका है. चाहे भोजपुरी गाने हों या हिंदी, खेसारी का नाम जुड़ते ही गाना हिट होना पक्का है.

क्यों खास है ‘जय मां'?

‘जय मां' गाने में भक्ति के साथ-साथ खेसारी का नया लुक फैंस को खूब लुभा रहा है. दमदार म्यूजिक और पावरफुल लिरिक्स ने इसे नवरात्रि का परफेक्ट भक्ति गीत बना दिया है. यही वजह है कि रिलीज होते ही यह गाना लोगों की जुबान पर चढ़ गया है.

