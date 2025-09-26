विज्ञापन

'बड़की बहू छोटकी बहू' यूट्यूब पर सुपरहिट, 5 महीने में रानी-काजल की देवरानी-जेठानी की नोकझोंक 14 करोड़ के पार

'बड़की बहू छोटकी बहू' देवरानी-जेठानी को लेकर बनी ऐसी फिल्म है जिसको दर्शकों ने खूब पसंद किया. रानी चटर्जी और काजल राघवानी की ये फिल्म यूट्यूब पर खूब धूम मचा रही है.

'बड़की बहू छोटकी बहू' ने यूट्यूब पर मचाया गदर
नई दिल्ली:

भोजपुरी फिल्म 'बड़की बहू छोटकी बहू' जब से यूट्यूब पर रिलीज हुई है, फिल्म ने गरदा उड़ा रखा है. यही नहीं, भोजपुरी मूवी के गाने 'बिलइया खानी म्याऊं म्याऊं' और 'करवा चौथ' को भी खूब पसंद किया गया है. 'बड़की बहू छोटकी बहू' फिल्म की कहानी में देवरानी-जेठानी की खट्टी-मीठी नोकझोंक है और दोनों कोशिश एक टूटे हुए परिवार को मिलाने की है. इस तरह ये फिल्म एक फैमिली ड्रामा है. अब 'बड़की बहू छोटकी बहू' की स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें काजल राघवानी और रानी चटर्जी लीड रोल में हैं जबकि अंशुमन सिंह राजपूत, जय यादव, मनोज टाइगर, किरण यादव और प्रेम दुबे भी फिल्म में हैं. इस भोजपुरी फिल्म को मंजुल ठाकुर ने डायरेक्ट किया है, म्यूजिक ओम झा का है. 

काजल राघवानी और रानी चटर्जी की 'बड़की बहू छोटकी बहू' जब से यूट्यूब पर रिलीज हुई है, इसने धूम मचाकर रखी है. ये भोजपुरी मूवी 25 मार्च, 2025 को यूट्यूब पर रिलीज हुई थी. इसको अभी तक 14 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और इसे देखने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रही है. 

'बड़की बहू छोटकी बहू' फुल मूवी

'बड़की बहू छोटकी बहू' फैन्स को खूब पसंद आ रही है. यही नहीं, एक फैन ने तो यूट्यूब पर बहुत मजेदार कमेंट किया है, 'बहुत बढ़िया मूवी है...मैं राजस्थान से हूं लेकिन भोजपुरी फिल्म देखने में बड़ा मजा आता है.' वहीं इस फिल्म पर एक और कमेंट आया है, 'भोजपुरी की ये पिक्चर बहुत ही अच्छी है. फीमेल एक्ट्रेस की एक्टिंग बहुत अच्छी है. किसी तरह की वल्गेरिटी नहीं है. एक दम फैमिली मूवी है.'

यही नहीं, काजल राघवानी और रानी चटर्जी की 'बड़की बहू छोटकी बहू' 25 मई को ओटीटी पर रिलीज हुई थी. इस भोजपुरी फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म दंगल प्ले पर देखा जा सकता है. रानी चटर्जी ने इस बात की जानकारी अपने इंस्टाग्राम पर दी है और साथ ही फिल्म के नए गाने रिलीज की भी जानकारी दी है. रानी चटर्जी ने इंस्टाग्राम पर लिखा है, 'बड़की बहू छोटकी बहू कैसी लगी?करवाचौथ का गाना आ गया है स्टोरी के लिंक को क्लिक कीजिए.'

