Vicky Vidya Ka Woh Wala Video Review: स्त्री 2 के बाद राजकुमार राव लाए विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, इंटरनेट यूजर्स ने बताया कैसी है फिल्म

Vicky Vidya Ka Woh Wala Video Social Media Review In Hindi: आलिया भट्ट और वेदांग रैना की जिगरा से टकराने 11 अक्टूबर को राजकुमार राव की स्त्री 2 के बाद विक्की विद्या का वो वाला वीडियो सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को राज शांडिल्या ने डायरेक्ट किया है और राजकुमार राव के साथ तृप्ति डिमरी, विजय राज, अर्चना पूरन सिंह, टिकू तलसानिया, मल्लिका शेरावत और मुकेश तिवारी अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म की कहानी 1997 पर सेट है. फिल्म के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले दर्शकों ने रिव्यू दे दिया है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर दर्शकों ने रिएक्शन दिया है. एक यूजर ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, कॉमेडी मूवी. बहुत ही शानदार. हंसते रहो. ऑसम.

दूसरे यूजर ने लिखा, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो बकवास नाम की फिल्म है. क्रिएटिविटी कहां गई. एक और फिल्म फ्लॉप होने वाली है.

तीसरे यूजर ने लिखा, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का ट्रेलर सुपर्ब था. लेकिन यह सिर्फ इतना है कि वे कुछ खराब या बिना मार्केटिंग के चर्चा को बनाए रखने में सक्षम नहीं थे... पता नहीं क्यों उन्होंने "नानारे" रिलीज़ नहीं किया. गाना चर्चा को बढ़ा सकता था.

चौथे यूजर ने लिखा, फिल्म के नाम से ही पता लग रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री अच्छे नाम को ढूंढने में स्ट्रगल कर रही है. rip क्रिएटिविटी.

गौरतलब है कि फिल्म की कहानी विक्की (राजकुमार राव) और विद्या (तृप्ति डिमरी) पर आधारित है, जो अपनी शादी के बाद पहली रात को यादगार बनाने के लिए वीडियो बनाते हैं. लेकिन वह वीडियो खो जाता है और विक्की, विद्या से सच छिपाता है, जिसके बाद विद्या सोचती है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है. अब वीडियो मिलता है या नहीं कहानी इसके इर्दगिर्द घूमती है.