विक्की- कटरीना की शादी में सालियों ने चुराए जूते, एक्ट्रेस ने बहनों को लगाई डांट, ‘इनके जूते कहां हैं?’

विक्की कौशल ने अपनी शादी में 'जूता छुपाई' रस्म के दौरान कैटरीना कैफ की बहनों से कहा था कि वे जो चाहें ले सकती हैं, लेकिन आखिर में उन्हें बिना कोई पैसे दिए अपने जूते वापस मिल गए. 'द कपिल शर्मा शो' पर बात करते हुए विक्की ने बताया कि जब कैटरीना की बहनों ने उनके जूते छिपा दिए और पैसों की मांग की, तो कैटरीना ने बीच-बचाव किया. अभिनेता ने बताया कि यह मोलभाव तब चल रहा था, जब शादी की रस्में हो रही थीं. उनके भाइयों ने कैटरीना की बहनों को जूते ले जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्की ने खुशी-खुशी उन्हें अपनी मनमानी करने दी.



जैसे ही मैं मंडप की ओर जा रहा था, कैटरीना की बहनें आईं और मेरे जूते खींचने लगीं. मेरे भाई भी बोले- 'नहीं लेने देंगे'. लेकिन मैंने उनसे कहा- 'जो लेना है ले लो' और उन्होंने जूते कहीं छिपा दिए. जब ​​तक हमारे फेरे पूरे हुए, कैटरीना सूर्यास्त से पहले तस्वीरें खिंचवाना चाहती थीं, लेकिन सूरज ढल रहा था और दूल्हे के पास जूते ही नहीं थे. उस समय कैटरीना ने सबको डांट लगाई और पूछा- 'इसके जूते कहां हैं?'" विक्की ने बताया कि फेरों के बाद सूर्यास्त से पहले कैटरीना तस्वीरें खिंचवाना चाहती थीं, लेकिन जूते गायब होने की वजह से दिक्कत आ गई. उन्होंने अपनी बहनों को डांटा और पूछा कि उन्होंने जूते कहां छिपा दिए हैं. विक्की के मुताबिक, कैटरीना ने इस मामले को खुद अपने हाथों में ले लिया, ताकि मोल-भाव का सिलसिला लंबा न खिंचे.

'जूता छिपाई' की रस्म उत्तर भारत की कई शादियों का एक जाना-माना हिस्सा है. जब दूल्हा मंडप में जाने से पहले अपने जूते उतारता है, तो दुल्हन की बहनें, चचेरी बहनें और सहेलियां उन्हें छिपा देती हैं. शादी की रस्में पूरी होने के बाद, वे दूल्हे से कुछ पैसे (जिसे अक्सर 'नेग' कहा जाता है) मांगती हैं और उसके बाद ही जूते वापस करती हैं. विक्की ने बताया कि उन्हें अपने जूते वापस पाने के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़े. कैटरीना ने अपनी बहनों को डांटा और जूते वापस दिलवा दिए.

विक्की और कैटरीना ने 9 दिसंबर, 2021 को राजस्थान में हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की. शादी से पहले दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. यह एक निजी समारोह था, जिसमें परिवार के लोग और करीबी दोस्त शामिल हुए थे. 7 नवंबर, 2025 को उनके घर पहले बच्चे का जन्म हुआ, जो एक बेटा है और उसका नाम विहान रखा गया है.

