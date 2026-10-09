रणबीर का खूनी अंदाज, आलिया का कैबरे अवतार और विक्की के 2 रंग, ‘लव एंड वॉर’ की कहानी में क्या है बड़ा ट्विस्ट?

संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘लव एंड वॉर' को लेकर दर्शकों के बीच उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है. फिल्म के फर्स्ट-लुक पोस्टर्स और सोशल मीडिया एडिट्स के बाद अब फैन्स अपने-अपने अंदाज में फिल्म के प्रति दीवानगी जाहिर कर रहे हैं. किसी ने अपने कमरे की दीवार को रणबीर कपूर के ‘लव एंड वॉर' पोस्टर से सजा दिया, तो किसी ने आलिया भट्ट के नए लुक वाली कुशन के साथ अपनी तस्वीर साझा की. फैन्स की इन गतिविधियों ने फिल्म के पोस्टर लॉन्च को एक अलग ही आयाम दे दिया है. सोशल मीडिया पर सामने आ रहे ये कंटेंट दिखाते हैं कि दर्शक किस तरह अपने अंदाज में फिल्म से जुड़ रहे हैं और इसकी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं.

विक्की कौशल के पोस्टर्स में दिखे दो बिल्कुल अलग अंदाज

फैन्स की इन प्रतिक्रियाओं के बीच फिल्म के पोस्टर्स भी दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं. संजय लीला भंसाली के साथ विक्की कौशल की पहली फिल्म में अभिनेता के दो बिल्कुल अलग रूप देखने को मिले हैं. एक पोस्टर में विक्की कौशल चेहरे पर निशान और मुंह में सिगरेट के साथ नजर आ रहे हैं, जो उनके किरदार के एक डार्क और विद्रोही अंदाज की ओर इशारा करता है. वहीं, दूसरे पोस्टर में उनका एक शांत, आकर्षक और रोमांटिक रूप दिखाई देता है. दोनों लुक्स के बीच का यह अंतर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा रहा है और फिल्म की कहानी में उनके किरदार की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है.

रणबीर और आलिया ने फिल्म को दिए अलग-अलग विजुअल अंदाज

रणबीर कपूर का इंटेंस फर्स्ट लुक भी खास चर्चा में रहा है. यह फिल्म अभिनेता और संजय लीला भंसाली की लगभग दो दशक बाद वापसी को भी दर्शाती है. दोनों ने इससे पहले ‘सांवरिया' (2007) में साथ काम किया था. रणबीर के नए लुक में उनके हाथ पर खून सहित कई ग्रिटी और इंटेंस एलिमेंट्स दिखाई दिए, जो भंसाली की फिल्मों से जुड़े भव्य विजुअल ट्रीटमेंट से अलग नजर आए. इस लुक को लेकर फैन्स ने सोशल मीडिया पर एडिट्स, रीपोस्ट्स और AI रिक्रिएशन्स तक साझा किए.

वहीं, आलिया भट्ट का कैबरे-प्रेरित लुक फिल्म के पोस्टर रोलआउट में एक अलग विजुअल मूड लेकर आया. रेट्रो स्टाइलिंग और ग्लैमरस प्रेजेंटेशन ने फिल्म की दुनिया की एक और झलक पेश की और सोशल मीडिया पर दर्शकों के बीच नई चर्चाओं को जन्म दिया.

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तीनों कलाकारों के अलग-अलग लुक्स और उनके इर्द-गिर्द फैन्स द्वारा बनाए जा रहे कंटेंट ने ‘लव एंड वॉर' के पोस्टर रोलआउट को लगातार चलने वाली सोशल मीडिया बातचीत में बदल दिया है. दर्शकों की यह प्रतिक्रिया संजय लीला भंसाली की इस फिल्म को लेकर बढ़ती उत्सुकता को भी दर्शाती है, जिसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल पहली बार एक साथ स्क्रीन स्पेस साझा करते नजर आएंगे.