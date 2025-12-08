विज्ञापन

कंजी आंखें, घुंघराले बाल...गुमनाम हुई वीराना की ये ‘भूतनी’ सालों बाद हुईं स्पॉट, फैंस के लिए पहचानना मुश्किल

‘वीराना’ एक्ट्रेस जैस्मिन को हाल ही में सालों बाद स्पॉट किया गया है. एक्ट्रेस का लुक अब पूरी तरह बदल चुका है. पर वो आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती है.

गुमनाम हुई वीराना की ये ‘भूतनी’
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की हॉरर फिल्मों की जब-जब बात की जाएगी तब-तब ‘वीराना' का जिक्र जरूर किया जाएगा. 1988 में रिलीज़ हुई रामसे ब्रदर्स की इस फिल्म ने ना सिर्फ लोगों के दिल में दहशत पैदा की बल्कि ऐसी छाप छोड़ी की लोग आज तक ‘वीराना' को याद करते हैं. वैसे हॉरर के अलावा फिल्म को याद रखने की एक और वजह भी है और वो है ‘वीराना' की एक्ट्रेस जैस्मिन धुन्ना (Jasmine Dhunna). जिन्होंने फिल्म में एक बेहद दिलकश और हसीन भूतनी का किरदार निभाया था. जैस्मिन की खूबसूरती देख लोगों का दिल धक-धक करने लगा था. आलम तो ये था कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जैस्मिन के प्यार में पड़ गया था. लेकिन ‘वीराना' के बाद जैस्मिन गायब हो गईं और फिर किसी फिल्म या शो में नज़र नहीं आईं. पर हाल ही में एक्ट्रेस को सालों बाद स्पॉट किया गया है.

अब कैसी दिखती हैं जैस्मिन?

जैस्मिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें वो काफी बुजुर्ग नज़र आ रही हैं. हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि बुजुर्गी में भी उनकी खूबसूरती बरकार है. वीडियो में जैस्मिन किसी एयरपोर्ट पर दिख रही हैं. उन्होंने ब्लू कलर की डैनिम जींस पहनी हुई और व्हाइट कलर की फ्लॉवर प्रिंट शर्ट पहनी है. शॉर्ट हेयर और वेस्टर्न लुक में एक्ट्रेस काफी स्मार्ट और कूल दिख रही हैं. इंस्टाग्राम पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. 

कहां गायब हुईं जैस्मिन?

जैस्मिन अब कहां हैं और क्या कर रही हैं इसकी कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन साल 2017 में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में डायरेक्टर श्याम रामसे ने बताया था कि अभिनेत्री अभी भी मुंबई में ही रह रही हैं. उनकी मां के निधन के बाद उन्होंने शोबिज़ की दुनिया को अलविदा कह दिया था. डायरेक्टर ने ये भी कहा कि अगर वो ‘वीराना' का सीक्वल बनाएंगे तो उनका प्लान है कि वो जैस्मिन को फिर से कास्ट करेंगे.

Jasmine Dhunna, Jasmine Dhunna Look
