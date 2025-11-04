जुग-जुग जियो के एक सीन के लिए सुबह से पीने बैठ गए थे वरुण धवन, 2 बजे तक हो गया था ऐसा हाल, एक्टर ने शेयर किया मजेदार किस्सा

वरुण धवन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. जाह्नवी कपूर के साथ उनकी ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों पर रिलीज होने जा रही है. वरुण धवन ने मनीष पॉल के साथ फिल्म जुग जुग जियो में काम किया है और अब सनी संस्कारी की लव स्टोरी में भी उनके साथ नजर आने वाले हैं. वरुण ने हाल ही में फिल्म सेट का एक मूमेंट शेयर किया है जिसमें उन्होंने जुग जुग जियो के एक सीन में अपने किरदार में ढलने के लिए सुबह 7 बजे से ही शराब पीना शुरू कर दिया था. हालांकि, दोपहर तक उनकी आवाज इतनी लड़खड़ा रही थी कि वे उसे शूट भी नहीं कर पा रहे थे. वरुण ने ये मजेदार किस्सा शेयर किया है.



सुबह 7 बजे से पीने लगे थे

वरुण धवन ने पिंकविला को दिए इंटरव्यू में फिल्म सेट से एक अजीब बात शेयर की है. इस सीन में वरुण और अनिल कपूर की बात का है. जहां पर वरुण के किरदार को शराब पीने के बाद स्पीच देनी थी. उस किरदार के लिए उन्होंने सुबह से ही पीना शुरू कर दिया था. वरुण ने कहा- अनिल सर के साथ उस क्लाइमेक्स सीन में, जब वो अपने वचन दोहरा रहे होते हैं, मैं नशे में धुत हो जाता हूं और स्पीच देता हूं. तो हमें नशे में होना ही था. हमने सुबह 7:30 बजे शुरुआत की. तो मनीष और मैंने सुबह से ही पीना शुरू कर दिया, और दोपहर 2 बजे तक हम लड़खड़ा रहे थे.



वरुण ने बताया कि उन्हें फिर होश में आना था, लेकिन उन्होंने सीन पूरा नहीं किया था, इसलिए उन्हें अगले दिन भी यही प्रोसेस दोहराना पड़ा और अगले दिन शूटिंग जारी रही, इसलिए हमें फिर से पीना पड़ा.



कांतारा चैप्टर 1 से होगा क्लैश

वरुण धवन अपनी फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को लेकर एक्साइटेड हैं. उनकी इस फिल्म का क्लैश ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 से होने वाला है. कांतारा को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा क्रेज है. देखना होगा दोनों में से कौन-सी फिल्म बाजी मारती है.