Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Teaser: धीरे-धीरे पूरे गोविंदा बन गए वरुण धवन, सबूत है 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का 52 सेकंड का टीजर

शायद ये हेडलाइन वरुण धवन के फैन्स को कुछ तंग कर सकती है और गोविंदा के फैन्स को भी हैरत में डाल सकती है. लेकिन वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का 52 सेकंड का टीजर जैसे ही रिलीज हुआ, पहला चेहरा गोविंदा का ही जेहन में घूम गया. वरुण धवन का बोलने का अंदाज, हाथ जोड़ने का अंदाज, गर्दन को झटकने का अंदाज, फिर चश्मा पहनकर सीढ़ियां उतरते हुए भी वह पूरी तरह से गोविंदा जैसे ही लगते हैं. इस तरह वरुण धवन कॉमेडी जॉनर में नए दौर के गोविंदा बनते नजर आ रहे हैं.

फिर इसके साथ ही 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में जो गाना सुनने का मिलता है वह भी पूरी तरह से पुराना (1999 सोनू निगम का गाना) है. इस तरह जेन जी के दौर में वह अब भी 1990 के दशक का मसाला परोसने की कोशिश कर रहे हैं. इसमें कोई हर्ज नहीं क्योंकि अगर दर्शकों को पसंद आता है तो सब चंगा ही है.

अब बात 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की करें तो यह शशांक खेतान के साथ उनकी तीसरी फिल्म है. इससे पहले वह दुलहनिया सीरीज में हम्प्टी शर्मा की दुलहनिया (2014) और बद्रीनाथ की दुलहनिया (2017) बना चुके हैं और दोनों ही फिल्में पसंद की गई थी. दोनों ही फिल्मों में वरुण धवन की हीरोइन का किरदार आलिया भट्ट ने निभाया था.

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्तूबर को दशहरे के मौके पर रिलीज होगी. फिल्म में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर के अलावा रोहित सराफ, सान्या मल्होत्रा, मनीष पॉल और अक्षय ओबेरॉय भी नजर आएंगे.