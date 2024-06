वरलक्ष्मी सरथकुमार ने पीएम मोदी को दिया शादी का दिया न्योता, सोशल मीडिया पर वायरल हुईं तस्वीरें

साउथ एक्ट्रेस वरलक्ष्मी सरथकुमार ने अपने मंगेतर, गैलरिस्ट निकोलाई सचदेवा के साथ आज दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है. एक्ट्रेस ने पीएम मोदी को अपनी शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है. एक्ट्रेस के साथ पिता सरथकुमार और बहन राधिका सरथकुमार भी मौजूद थे. वरलक्ष्मी ने पीएम मोदी के साथ पोज करते हुए कई तस्वीरें अपने एक्स अकाउंट से शेयर की है. वरलक्ष्मी और निकोलस की शादी में बड़ी हस्तियों का तांता लग सकता है. इससे पहले एक्ट्रेस अपनी शादी में सामंथा रूथ प्रभु, रजनीकांत, कमल हासन और अनुपम खेर को भी पर्सनली इंवाइट कर चुकी हैं .तेलुगु 123 की रिपोर्ट के मुताबिक, वरलक्ष्मी सरथकुमार 2 जुलाई को थाईलैंड में निकोलाई सचदेव के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं.

पीएम के साथ शेयर की तस्वीरें

साउथ एक्ट्रेस वरलक्ष्मी सरथकुमार ने पीएम मोदी से खास मुलाकात की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. अपने एक्स हैंडल पर पीएम मोदी के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, "हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें रिसेप्शन के लिए आमंत्रित करना सौभाग्य की बात है...इतना गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए धन्यवाद.. अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद अपना इतना कीमती समय हमारे साथ बिताना...वास्तव में एक सम्मान की बात है सर...धन्यवाद डैडी (सरथकुमार) ऐसा करने के लिए..."

What a privilege it was to have met Our Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi ji and invited him for our reception..thank you for being so warm & welcoming.. spending so much of your valuable time with us despite your very busy schedule.. truly an honour sir..thank you daddy… pic.twitter.com/guqu6D8poG