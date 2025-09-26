विज्ञापन

अब Gullak में नजर नहीं आएंगे पुराने वाले अन्नू, बदल गया मिश्रा परिवार का बड़ा बेटा- जानें कौन है रिप्लेसमेंट?

पॉपुलर वेब सीरीज 'गुल्लक 5' को लेकर बड़ा अपडेट आया है. मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि चार सीजन तक अनु मिश्रा का रोल निभाने वाले वैभव राज गुप्ता ने शो को अलविदा कह दिया है.

Read Time: 3 mins
Share
अब Gullak में नजर नहीं आएंगे पुराने वाले अन्नू, बदल गया मिश्रा परिवार का बड़ा बेटा- जानें कौन है रिप्लेसमेंट?
'गुल्लक 5' में अब नजर नहीं आएंगे पुराने अन्नू मिश्रा?
नई दिल्ली:

हर घर की गुल्लक में सिक्के होते हैं, लेकिन इस 'गुल्लक' में कहानियां हैं. हंसी की, आंसुओं की और उन पलों की जिन्हें देखकर दर्शक बोल उठे, 'अरे! ये तो हमारे घर में भी होता है.' यही असली जादू रहा है मिश्रा परिवार का. इस शो ने हमें यह एहसास कराया कि असली एंटरटेनमेंट महंगे लोकेशन या स्टाइलिश किरदारों से नहीं, बल्कि उन कहानियों से आता है जिनसे हम खुद को जोड़ पाएं. चार सीजन तक मिश्रा परिवार की दुनिया में दर्शक हंसे, रोए और रिलेट किया, लेकिन अब इस गुल्लक से एक सिक्का बाहर गिर गया है. वो सिक्का कोई और नहीं बल्कि बड़े बेटे अन्नू मिश्रा यानी वैभव राज गुप्ता हैं.

आखिर क्यों छोड़ा वैभव ने शो?

मिडडे की रिपोर्ट के मुताबिक, वैभव राज गुप्ता ने सीजन 5 से पहले शो को अलविदा कह दिया है. वजह क्रिएटिव डिफरेंसेज बताई जा रही है. यानी किरदार की दिशा और कहानी को लेकर उनकी सोच मेकर्स से मेल नहीं खा रही थी. चार सीजन तक दोनों का साथ शानदार रहा, लेकिन पांचवे सीजन की शुरुआत में ही ये डिफरेंस इतना बढ़ गया कि वैभव और टीम ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला कर लिया.

Latest and Breaking News on NDTV

चार सीजन का शानदार सफर

अन्नू मिश्रा का किरदार हर किसी के दिल में उतर गया. उनकी जिम्मेदारियां, करियर को लेकर टेंशन और परिवार के लिए किए गए त्याग ने उन्हें 'हर घर का बेटा' बना दिया. दर्शकों ने उनके साथ हंसी भी बांटी और कई बार आंसू भी. यही वजह है कि उनके जाने की खबर फैंस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है.

नया चेहरा कौन होगा अन्नू मिश्रा?

अब सवाल यही है कि मिश्रा परिवार का बड़ा बेटा कौन बनेगा? चर्चा गर्म है कि मेकर्स अनंत वी जोशी को इस रोल के लिए फाइनल करने वाले हैं. अनंत ने 'मामला लीगल है' और ‘कटहल' जैसी सीरीज में अपनी एक्टिंग से लोगों को इंप्रेस किया है. उनका सीधा-सादा अंदाज और डेली-लाइफ वाले रोल्स की पकड़ देखकर लगता है कि वो अन्नू मिश्रा की जगह ठीक से भर सकते हैं.

फैंस की टेंशन, मेकर्स का इम्तेहान

वैभव के जाने से फैंस थोड़ा निराश जरूर हुए हैं, आखिर चार सीजन तक अन्नू मिश्रा का नाम सुनते ही वैभव का चेहरा ही दिमाग में आता था. अब जब किरदार का चेहरा बदलने वाला है, तो मेकर्स के लिए ये किसी बड़े इम्तेहान से कम नहीं होगा. दर्शकों को मनाना और वही जुड़ाव फिर से बनाना आसान काम नहीं है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gullak Web Series, Gullak 5, Vaibhav Raj Gupta, OTT
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com