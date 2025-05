रेड कार्पेट पर फटी ड्रेस पहनकर पहुंची उर्वशी रौतेला! इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो

उर्वशी रौतेला इस साल कान फिल्म फेस्टिवल में दूसरी बार रेड कार्पेट पर नजर आईं. अपने इंटरनेट-ब्रेकिंग, डिफ्रेंट लुक और डिफ्रेंट ड्रेसेज के लिए जानी जाने वाली उर्वशी ने जब फेस्टिवल के दौरान कैमरे के सामने हाथ हिलाया और पोज दिया तो वह एक ऊप्म मोमेंट का शिकार हो गईं. दरअसल उनकी ड्रेस एक तरफ से थोड़ी फटी हुई दिख रही थी जो कि हाथ ऊपर करते ही और दिखने लगी.

कान में वार्डरोब मालफंक्शन

उर्वशी के रेड कार्पेट पर चलने के वीडियो कई सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं. वह 78वें वार्षिक कान फिल्म फेस्टिवल में ओ एजेंटे सीक्रेटो (एल'एजेंट सीक्रेट/द सीक्रेट एजेंट) स्क्रीनिंग के दौरान रेड कार्पेट पर उतरीं. एक्टर को नाजा सादे कॉउचर के एक काले रेशमी तफता गाउन में देखा गया. जैसे ही उर्वशी ने कैमरों की तरफ हाथ हिलाने के लिए अपना हाथ उठाया, इंटरनेट ने तुरंत उनके हाथ के पास एक छेद देखा.

Urvashi Rautela :- First Indian to have a torn dress at Cannes? pic.twitter.com/ZqePMasB4K