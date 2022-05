हाथ में पिस्तौल और पेट पर निशाना, 'नॉट योर बेबी' में अनोखे अंदाज में नजर आएंगी उर्वशी रौतेला

पोस्टर के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है, Not Your Baby मेरी अगली फिल्म है. अपने अगले प्रोजेक्ट को अनाउंस करते हुए खुशी हो रही है. यह एक पारिवारिक और मनोरंजन फिल्म है. Not Your Baby "पता करें कि यह किसका बच्चा है" डाउट एक हत्यारा है. गॉसिप एक सीरियल किलर है. (Doubt is a killer, Gossip is a serial killer ) आपको बस यह जानना है कि आप कौन हैं और आप किसके लिए खड़े हैं.

पोस्टर देख कर फैंस को फिल्म के रिलीज का इंतजार है. कुछ ही देर में इस उर्वशी के इस पोस्ट पर 50 हजार से ज्यादा कमेंट आ गए हैं. एक फैन ने लिखा है, काफी समय बाद किसी फिल्म में नजर आएंगी. वहीं एक दूसरे फैन ने लिखा है, पोस्टर इंटरेस्टिंग दिख रहा है. वहीं कई फैंस ने उन्हें फिल्म के लिए शुभकामनाएं दी है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो उर्वशी रौतेला को मिस यूनिवर्स पेजेंट 2021 को जज करते हुए देखा गया था, और उन्हें अरब सुपरस्टार मोहम्मद रमजान के साथ उनके अंतर्राष्ट्रीय गीत 'वर्साचे बेबी' के लिए भी सराहना मिली. यही नहीं, उर्वशी रौतेला एक विदेशी फिल्म भी कर रही हैं जिसमें वह 365 डेज के एक्टर के साथ काम करती नजर आएंगी. उर्वशी जल्द ही जियो स्टूडियोज के 'इंस्पेक्टर अविनाश' में रणदीप हुड्डा के साथ मुख्य भूमिका में भी दिखेंगी. अभिनेत्री मर्चेंट ऑफ वेनिस पर आधारित विलियम शेक्सपियर की द्विभाषी थ्रिलर 'ब्लैक रोज' में मुख्य भूमिका निभाने जा रही हैं.