उर्वशी रौतेला ने रियल गन लेकर किया इस गाने पर डांस, बोलीं- लड़के ही सारी मस्ती क्यों करें...देखें Video

उर्वशी रौतेला ने इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में वे ब्लैक कलर का टॉप, ब्लैक पैंट और हाई ब्लैक बूट्स में डांस करती हुई देखी जा सकती हैं. वीडियो में उर्वशी अपने हाथों में बंदूक लेकर डांस कर रही हैं, जो कि लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है. इसे शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने इसके कैप्शन में लिखा है, “Y SHOULD BOYS HAVE ALL THE FUN 😂🤣😝 FIRST TOUCH IT WITH REAL GUN..यानी लड़के ही सारी मस्ती क्यों करें...पहले इसे रियल गन से टच करो”. उर्वशी के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स के जमकर कमेंट्स आ रहे हैं.

एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है, ‘ट्रेंड परफेक्ट चल रहा है'. तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘wow मैम क्या डांस किया है'. गौरतलब है कि इन दिनों उर्वशी रौतेला के पास नए प्रोजेक्ट्स की भरमार है. तमिल फिल्म में डेब्यू के अलावा वे जल्द ही वेब सीरीज ‘इंस्पेक्टर अविनाश' में दिखाई देंगी.