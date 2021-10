उर्वशी रौतेला ने दोस्त संग सलमान खान के सॉन्ग 'Jungle Hai Aadhi Raat Hai' पर किया शानदार डांस, Video ने मचाई धूम

उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) ने ये वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है. इस वीडियो को फैन्स द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है. वहीं उनके एक फैन ने कमेंट में लिखा है 'You both look amazing', तो किसी ने लिखा है 'Cute boy and cute girl'. इस वीडियो को कुछ ही देर में 1.1 मिलियन व्यूज आ चुके हैं.

उर्वशी रौतेला जल्द ही अपना तमिल डेब्यू करने जा रही हैं. इस फिल्म में वो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट और एक आईआईटीयन की भूमिका निभाएंगी. जिसके बाद वो एक द्विभाषी थ्रिलर में दिखाई देने वाली हैं. अभिनेत्री को हाल ही में गुरु रंधावा के साथ उनके गीत 'डूब गए' और मोहम्मद रमजान के साथ 'वर्साचे बेबी' के लिए एक ब्लॉकबस्टर प्रतिक्रिया मिली है. उर्वशी जियो स्टूडियो की वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश' में भी नजर आने वाली हैं, जिसमें वो रणदीप हुड्डा के साथ मुख्य भूमिका में हैं. ये सीरीज सुपर कॉप अविनाश मिश्रा और पूनम मिश्रा की सच्ची कहानी पर आधारित एक बायोपिक है.

