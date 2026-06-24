उर्वशी रौतेला ने खरीदी दो लग्जरी कार, महंगे शौक के लिए खर्च किए 90 करोड़

ग्लोबल स्टार उर्वशी रौतेला ने अपनी शानदार लाइफस्टाइल में एक और बेहतरीन चीज शामिल करके दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है.खबर है कि इस एक्ट्रेस और इंटरनेशनल परफॉर्मर ने एक नहीं, बल्कि दो बेहद खास बुगाटी टर्बिलॉन हाइपरकार खरीदी हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 90 करोड़ रुपये है. इस शानदार खरीदारी के साथ उर्वशी दुनिया भर की उन मशहूर हस्तियों और स्पोर्ट्स आइकन के खास ग्रुप में शामिल हो गई हैं, जिन्हें अनोखी और बेहतरीन कारें पसंद हैं.

इस ग्रुप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार जूनियर और ड्रेक जैसे नाम शामिल हैं. बुगाटी टर्बिलॉन को अब तक की सबसे एडवांस्ड और खास हाइपरकार में से एक माना जाता है. यह इंजीनियरिंग, लग्जरी और रुतबे का बेहतरीन नमूना है, इसलिए दुनिया के सबसे अमीर लोग इसे पाना चाहते हैं. ग्लोबल सुपरस्टार और सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस-परफॉर्मर उर्वशी रौतेला के दुनिया भर में 200 मिलियन से ज्यादा पक्के फैन हैं. वह एक बार फिर साबित कर रही हैं कि वह क्यों एक ग्लोबल आइकन हैं. उनका असर सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है. दुनिया भर में लाखों लोग उनके सफर को फॉलो करते हैं. चाहे उनके ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट हों, इंटरनेशनल इवेंट्स में शामिल होना हो, फैशन स्टेटमेंट हो या रिकॉर्ड तोड़ने वाली उपलब्धियां—उर्वशी हमेशा दुनिया भर में चर्चा में रहती हैं.

बुगाटी टर्बिलॉन हाइपरकार की खरीदारी को उर्वशी के बढ़ते ग्लोबल रुतबे और शानदार सफलता का एक और सबूत माना जा रहा है. यह गाड़ी अपने आप में खास है. दुनिया भर में इसकी बहुत कम संख्या में ही बनने की उम्मीद है, इसलिए इसका मालिक बनना कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही संभव है.

यह भी पढ़ें: कौन हैं ये बच्चे जिनकी वजह से ओटीटी पर आया हुआ है तूफान, 8 एपिसोड की सीरीज में दिखे हैं दिल्ली के दो हैवान

जैसे-जैसे उर्वशी एंटरटेनमेंट, फैशन और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के जरिए अपनी ग्लोबल पहचान बढ़ा रही हैं, यह नई उपलब्धि दुनिया की सबसे जानी-मानी और प्रभावशाली हस्तियों में उनकी जगह को और मजबूत करती है. रेड कार्पेट से लेकर लग्जरी कलेक्शन तक और फिल्मों में कामयाबी से लेकर अंतरराष्ट्रीय पहचान तक, उर्वशी रौतेला लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं. वे बेहतरीन जीवन जीते हुए लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं.