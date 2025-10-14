पाकिस्तान में इस शो के खिलाफ हुआ हंगामा, कहा- ये समाज की मर्यादा के खिलाफ

पाकिस्तान का पहला डेटिंग रियलिटी शो 'लजावल इश्क' को लेकर हाय-तौबा मच गई है. सोशल मीडिया पर भी यह शो विवादों में है. लोग इसे 'लव आइलैंड' की कॉपी और इस्लामिक संस्कृति के खिलाफ बता रहे हैं. इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है. होस्ट आयशा उमर का कहना है कि ये शो प्यार और शादी के रिश्ते पर आधारित है, फहाश कंटेंट पर नहीं. एक तरफ शो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ ये YouTube पर स्ट्रीम हो रहा है. आइए जानते हैं आखिर इस शो को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है और लोगों का रिएक्शन कैसा है.

'Lazawal Ishq' क्या है और इस पर क्यों इतना बवाल मचा है

लजावल इश्क का मतलब 'हमेशा रहने वाला प्यार' है. ये शो तुर्की के इस्तांबुल में बोस्फोरस के खूबसूरत लोकेशन पर शूट किया गया है. इसे पाकिस्तानी एक्ट्रेस आयशा उमर ने होस्ट किया है. इस शो में चार लड़के और चार लड़कियां एक लग्जरी विला में साथ रहते हैं और कैमरे उनके हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं. यानी रियलिटी शो का फॉर्मेट पूरी तरह 'लव आइलैंड' जैसा ही है.शो में 100 एपिसोड होने हैं और ये यूट्यूब पर 29 सितंबर से स्ट्रीम हो रहा है. लेकिन, शो शुरू होते ही पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर इसे लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है.

लजावल इश्क को लेकर कोर्ट पहुंचा मामला

इस्लामाबाद की अदालत में याचिका दायर कर कहा गया है कि ये शो समाज की मर्यादा और नैतिकता के खिलाफ है. याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इस पर तुरंत रोक लगाई जाए और ऐसे कार्यक्रमों पर सख्त निगरानी रखी जाए.

लजावल इश्क को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल

शो रिलीज से पहले ही #LazawalIshq पाकिस्तान में ट्रेंड करने लगा था, लेकिन वजह शो की तारीफ नहीं, बल्कि कल्चरल शॉक और इस्लामिक वैल्यूज़ के खिलाफ कंटेंट है. लोगों ने इसे 'मॉरल करप्शन', 'कल्चरल एम्बैरसमेंट' और 'ब्रेनरॉट' बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, अगर यह प्यार है तो इस्लाम क्या सिखाता है.दूसरे ने लिखा, तुर्की जाकर फहाश कंटेंट बनाना, यह हमारे कल्चर की बेइज्जती है.

होस्ट आयशा उमर ने क्या कहा

शो को लेकर बढ़ते विवाद के बीच, होस्ट आयशा उमर ने गल्फ न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा, ये शो लव आइलैंड से प्रेरित नहीं है. ये तो डेटिंग शो भी नहीं है. उनके मुताबिक, लाजावल इश्क एक तुर्की शो का एडॉप्टेशन है और इसे एक तुर्की प्रोडक्शन हाउस बना रहा है. उन्होंने कहा, हमारा शो हमारे समाज, कल्चर और मूल्यों के हिसाब से बना है.