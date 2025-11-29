विज्ञापन

सनी देओल की फिल्म की शूटिंग के दौरान गिरफ्तार हुए थे दो एक्टर्स, वजह जान रह जाएंगे हैरान

विदेश में शूटिंग के दौरान फिल्म के दो एक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था और पूरी टीम में अफरा-तफरी मच गई थी. फिल्म के डायरेक्टर राजीव राय ने फिल्म से जुड़े इस किस्सों को सुनाया.

नई दिल्ली:

सनी देओल और नसीरुद्दीन स्टारर 1992 की फिल्म ‘विश्वात्मा' की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ था, जिसे फिल्म से जुड़े लोग कभी भी भूल नहीं सकते. विदेश में शूटिंग के दौरान फिल्म के दो एक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था और पूरी टीम में अफरा-तफरी मच गई थी. फिल्म के डायरेक्टर राजीव राय ने फिल्म से जुड़े इस किस्सों को सुनाया. सनी देओल और नसीरुद्दीन शाह स्टारर 1992 की इस फिल्म को याद करते हुए, राय ने कहा कि अफ्रीका को चुनना किसी बड़ी योजना का नतीजा नहीं था. यह बस स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहे थे, जिसमें विलेन को विदेश भागना था.

राजीव राय ने द फ्राइडे टॉकीज़ को बताया, "अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाने के पीछे कोई खास वजह नहीं थी. कहानी में कहा गया था कि खलनायक भाग जाता है, फिर यह दिलचस्प है कि वह विदेश जाता है. मेरे लिए अफ्रीका शूटिंग के लिए एक सस्ता देश था. इसके अलावा, वहां एक एक्शन फ्लेवर भी है. मेरे संपर्क भी थे. मैंने उनके साथ कुछ सहयोग भी किए, उनसे बहुत समर्थन मिला." और इसके साथ ही, "विश्वात्मा" केन्या में बड़े पैमाने पर शूट की गई पहली भारतीय फिल्म बन गई, जिसके एक्शन सीन्स नैरोबी और मोम्बासा में शूट हुए.

केन्या के सख्त नियम

लेकिन इस रोमांच ने तब एक नया मोड़ ले लिया जब टीम को पता चला कि स्थानीय नियम कितने सख्त हैं, खासकर सूर्यास्त के बाद. राय ने याद किया कि कुछ डॉलर ले जाने से भी कोई मुसीबत में पड़ सकता है, इसकी सीख फिल्म के एक्टर्स को भी मिली. "रात में नैरोबी में घूमना मना है. और, आपको अपने साथ डॉलर ले जाने की इजाज़त नहीं थी, एक भी पैसा नहीं. तो, हम एक विदेशी देश में थे, एक्टर्स के पास खरीदारी के लिए 10-15 डॉलर थे. अगर आप वहां पकड़े गए, तो वे आपको गोली मार सकते थे. वह एक सख्त नियम वाला देश था."

दो एक्टर्स की हुई गिरफ्तारी

तनाव उस समय चरम पर पहुंच गया जब दो एक्टर रात के लगभग 2 बजे बाहर निकले, इस बात से अनजान कि यह वास्तव में मुसीबत को न्योता दे रहे हैं. राय ने कहा, "ऐसे ही, दो अभिनेता रात के 2 बजे घूम रहे थे और उन्हें बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया गया. हमारे लिए कुछ ऐसी स्थिति थी- एक विदेशी देश, हर जगह सेना, किसी को गोली मारना सामान्य बात थी." इसके बाद कुछ घंटों तक अफरा-तफरी मची रही, जब तक कि राय के को-प्रोड्यूसर्स ने हस्तक्षेप नहीं किया. उनके स्थानीय संबंधों और राजनीतिक दोस्ती ने आखिरकार एक्टर्स की रिहाई सुनिश्चित करने में मदद की, लेकिन कड़ी चेतावनी के साथ.

फिल्म रही सुपरहिट

इन सबके बावजूद फिल्म पूरी हुई और 90 के दशक की सबसे हिट एक्शन फिल्मों में से एक बनी. सनी देओल और नसीरुद्दीन शाह के साथ, फिल्म में चंकी पांडे, सोनम, दिव्या भारती, अमरीश पुरी, रज़ा मुराद और ज्योत्सना सिंह जैसे कलाकार थे.

Vishwatma, Sunny Deol
